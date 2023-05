Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An họp vụ cô Dung

Về vụ án cô Lê Thị Dung (cựu giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) bị tuyên phạt năm năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã họp và nghe các ngành, đơn vị báo cáo nội dung vụ án và các vấn đề liên quan.

Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên nay là Trung tâm GDNN- GDTX huyện Hưng Nguyên.

Được biết, tại cuộc họp này, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập, tuân thủ theo pháp luật.

Hiện bị cáo Dung đang kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND huyện Hưng Nguyên và kêu oan. Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm phải đúng quy định pháp luật, đúng người, đúng tội, chặt chẽ, đảm bảo công bằng, khách quan, thấu tình đạt lý, tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Dung và Nguyễn Thị Hương.

Trả lời báo chí, ông Hồ Lê Ngọc- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An cho biết: “Qua nắm bắt dư luận, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã vào cuộc, yêu cầu Tòa án huyện Hưng Nguyên báo cáo rõ chi tiết vụ án trên. Ngày 5-5, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã làm việc với các ngành liên quan để nghe báo cáo sự việc, chỉ đạo công việc tiếp theo, theo trình tự xử phúc thẩm, cũng như báo cáo sự việc với Trung ương”.

Chiều 7-5, ông Lâm Quốc Tú, Chánh án TAND huyện Hưng Nguyên cho biết, về vụ án này, chúng tôi đã có báo cáo cho cơ quan chức năng. Thẩm quyền xem xét bây giờ là tòa phúc thẩm.

Về việc có ý kiến “cần cho cô Dung được tại ngoại bởi người thân đã có đơn bảo lãnh và xin cho cô tại ngoại”, ông Tú nói: “Phải chờ phúc thẩm, sơ thẩm bây giờ hết quyền”.

Cô Dung đang bị tạm giam hơn một năm nay (tạm giam từ 28-3-2022).

Bà Lê Thị Dung lúc đang đương chức Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên.

Trước đó, sau phiên tòa sơ thẩm, làm việc với PV, ông Tú giải thích: “Bị cáo Dung phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng, không nhận tội, không thành khẩn, theo quy định không giải quyết cho tại ngoại được”.

Như đã đưa tin, theo hồ sơ, bà Dung giữ chức vụ giám đốc Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên từ 2012 và đã xây dựng, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ không đúng quy định của pháp luật dẫn đến việc lập chứng từ kế toán sai, thanh toán sai quy định.

Trong đó, năm học 2014-2015, bà Dung đã thanh toán sai quy định số tiền hơn 30 triệu đồng; năm học 2015-2016 số tiền hơn 13 triệu đồng. Tổng hai lần với số tiền hơn 44,7 triệu đồng được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước theo tài khoản của trung tâm chuyển vào tài khoản cá nhân của bà Dung.

Việc thanh toán sai thể hiện ở các nội dung bí thư chi bộ, học cao học...đã được thanh toán nhưng bà Dung vẫn quy đổi ra tiết dạy để thanh toán tiền thừa giờ cho bản thân là thanh toán trùng (thanh toán hai lần) cho cùng một nội dung.

Ngày 24-4, TAND huyện Hưng Nguyên tiếp tục xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung năm năm tù (mức thấp nhất của khung hình phạt), Nguyễn Thị Hương (57 tuổi, quê Hà Tĩnh, nguyên kế toán Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên) hai năm tù về tội tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

HĐXX sơ thẩm cũng tuyên truy thu số tiền hơn 44,7 triệu đồng từ bị cáo Dung để trả lại cho Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên.

Hiện bị cáo Dung đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và đang kêu oan.

