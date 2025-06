Đang ngủ, 2 căn nhà đổ sụp làm 3 người rơi xuống sông

Ngày 29/6, ngành chức năng huyện Cai Lậy đang phối hợp với chính quyền xã Phú An khảo sát hiện trạng, thống kê thiệt hại vụ sạt lở nghiêm trọng tại bờ sông Phú An. Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, 2 căn nhà của người dân nằm trên tuyến đường Đông sông Phú An (đoạn thuộc xã Phú An) bất ngờ sạt lở, đổ sụp xuống sông.

Hiện trường xảy ra sạt lở.

Thời điểm xảy ra sạt lở, trong 2 ngôi nhà có 3 người đang ngủ và rơi xuống sông. Cả 3 người đã kịp bơi vào bờ an toàn. Sau khi xảy ra sạt lở, ngành chức năng cùng người dân đã hỗ trợ 2 hộ dân trục vớt tài sản, khắc phục hậu quả xảy ra.