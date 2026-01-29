Việt Nam lên tiếng trước căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Iran

Chiều 29-1, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến quan điểm của Việt Nam về những căng thẳng hiện nay giữa Mỹ với Iran cùng các khuyến cáo đến công dân Việt Nam tại Trung Đông nếu có, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết: Việt Nam theo dõi sát diễn biến tình hình hiện nay tại Trung Đông.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không có các hành động leo thang căng thẳng, giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương của Liên hợp quốc và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các đàm phán hòa bình vì an ninh, an toàn, hòa bình và ổn định ở khu vực, trên thế giới.

Người phát ngôn cũng cho biết ngày 15-1 vừa qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có khuyến cáo đối với công dân Việt Nam. Theo đó, công dân Việt Nam không đến Iran vào thời điểm hiện tại nếu không có việc cần thiết. Còn công dân Việt Nam đang ở Iran theo dõi thường xuyên thông tin, chấp hành nghiêm quy định của chính quyền sở tại về đi lại cũng như cảnh báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Để nhận được sự hỗ trợ, công dân Việt Nam tại Iran liên hệ với đường dây nóng về bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Iran và Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao.