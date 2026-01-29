Việt Nam - EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện

Trong cuộc gặp gỡ báo chí và thông báo về kết quả hội đàm tại Phủ Chủ tịch hôm nay, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa công bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) lên Đối tác Chiến lược Toàn diện sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hai lãnh đạo cũng thống nhất phương hướng xây dựng kế hoạch hành động nhằm triển khai hiệu quả Tuyên bố chung về Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - EU, theo Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại Phủ Chủ tịch ngày 29/1. Ảnh: Giang Huy

Chủ tịch nước cho rằng chuyến thăm đã mở ra chương mới trong quan hệ song phương, khẳng định Việt Nam luôn coi EU là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại, mong muốn phát triển sâu rộng, toàn diện quan hệ với EU, không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia thành viên liên minh.

Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của EU trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, thượng tôn pháp luật quốc tế vì mục tiêu hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Lãnh đạo Việt Nam đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai nội hàm Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU, với 6 định hướng trọng tâm, trong đó có tăng cường tin cậy chính trị thông qua các trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có, mở rộng các cơ chế hợp tác mới.

Hai bên xác định hợp tác kinh tế tiếp tục là động lực quan trọng cho quan hệ song phương, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành một trụ cột hợp tác, thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương.

Chủ tịch nước đề nghị EU thúc đẩy hợp tác kinh tế biển, hỗ trợ Việt Nam xây dựng nghề cá bền vững và sớm gỡ "Thẻ vàng" IUU đối với thủy sản Việt Nam. Việt Nam ủng hộ thúc đẩy và sẵn sàng làm cầu nối quan hệ ASEAN - EU thực chất hơn, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ASEAN - EU vào năm 2027.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu khẳng định EU coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực ASEAN và trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, là đối tác chia sẻ điểm đồng với EU về tôn trọng luật pháp quốc tế, ủng hộ thương mại tự do, tự do hàng hải.

Việt Nam là đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của EU trong ASEAN, thể hiện không chỉ chiều dài chặng đường 35 năm mà còn là sự gần gũi, sát cánh về tầm nhìn xa trong bối cảnh một thế giới khó đoán định như hiện nay.

Ông Costa cho rằng hai bên có rất nhiều tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, kinh tế biển, quản trị, an ninh và giao lưu nhân dân.

EU mong muốn cùng Việt Nam tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống như thương mại - đầu tư, nông nghiệp, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng công bằng, cơ sở hạ tầng và kết nối giao thông..., tương xứng với tầm mức quan hệ, trở thành hình mẫu hợp tác giữa EU với một quốc gia Đông Nam Á.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu thăm chính thức Việt Nam ngày 28-29/1, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường. Ông Costa, 64 tuổi, từng là thủ tướng Bồ Đào Nha giai đoạn 2015-2024 và giữ chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu, cơ quan định hướng chính trị cao nhất của EU, kể từ tháng 12/2024.

Việt Nam và EU thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 28/11/1990. Kim ngạch song phương 11 tháng đầu năm 2025 đạt trên 66,8 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2024.

EU là đối tác thương mại lớn thứ tư, thị trường xuất khẩu lớn thứ ba và thị trường nhập khẩu lớn thứ năm của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 16 của EU và lớn nhất trong ASEAN.