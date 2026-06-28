Việt Nam đưa 8 chó nghiệp vụ Biên phòng sang tìm kiếm cứu nạn sau động đất tại Venezuela

Sáng 28/6, tại Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ đội Biên phòng tổ chức Lễ xuất quân Đội công tác tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Cộng hòa Bolivar Venezuela.

Lễ xuất quân diễn ra dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ richter đã xảy ra tại Venezuela vào ngày 24/6, gây ra sức tàn phá lớn trên diện rộng.

Tính đến hiện tại có ít nhất 164 người thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương và khoảng hơn 14.000 người mất tích, con số này có thể tiếp tục tăng trong những giờ tới, do có rất nhiều tòa nhà bị sập, trong đó có mái của sân bay quốc tế Simon Bolivar.

Từ tình hình trên, Bộ Quốc phòng đã báo cáo Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và quyết định cử lực lượng, phương tiện, vật chất sang Venezuela tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ, khắc phục hậu quả thảm họa động đất gồm nhiều quân nhân; trong đó lực lượng BĐBP có một đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn.

Đội hình BĐBP tham gia nhiệm vụ đặc biệt này có 10 quân nhân (1 sĩ quan, 9 quân nhân chuyên nghiệp) do Thượng tá Trần Quốc Hương - Trưởng Khoa giám biệt nguồn hơi của Trường Trung cấp 24 Biên phòng làm trưởng đoàn và 8 chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn cùng các trang thiết bị chuyên dụng.

Thực hiện nhiệm vụ này, lực lượng Biên phòng đã chủ động, khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, bảo đảm đúng kế hoạch.

Các quân nhân và chó nghiệp vụ được lựa chọn đều có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn quốc tế và trong nước; tất cả đã hoàn thành việc khám sức khỏe, chuẩn bị đầy đủ hộ chiếu, hồ sơ, quân tư trang, thuốc quân y, vật chất hậu cần và các điều kiện bảo đảm khác theo quy định.

Giao nhiệm vụ cho đội công tác, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh yêu cầu toàn đội tuyệt đối chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam và các quy định của nước sở tại; thể hiện rõ bản lĩnh và phẩm chất của cán bộ, chiến sĩ BĐBP, giữ vững hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.

Phó Tư lệnh BĐBP cũng lưu ý đội công tác phải đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau, tạo thành một khối thống nhất, vững mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chạy đua với thời gian, tìm kiếm, cứu sống thật nhiều nạn nhân; đồng thời chủ động, sáng tạo trong công tác, linh hoạt trong mọi tình huống, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

“Đặc biệt phải luôn đề cao tinh thần cảnh giác, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân và đồng đội. Bộ Tư lệnh sẽ luôn quan tâm, theo dõi, tạo mọi điều kiện tốt nhất về vật chất, tinh thần để các đồng chí yên tâm công tác”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh yêu cầu.

Đội hình BĐBP tham gia nhiệm vụ đặc biệt này có 10 quân nhân và 8 chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn cùng các trang thiết bị chuyên dụng.

Chia sẻ trước giờ lên đường tới Venezuela, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Đoàn Văn Hoàn - Huấn luyện viên sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, cho biết đội công tác xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thể hiện sự đoàn kết quốc tế, tính nhân văn cao cả.

“Chúng tôi rất vinh dự khi được tin tưởng giao nhiệm vụ quốc tế cao cả này và sẽ chủ động khắc phục mọi khó khăn, phối hợp cùng các lực lượng chức năng của Venezuela và các tổ chức quốc tế khác tham gia hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn một cách bài bản, chặt chẽ, hiệu quả”, Trung tá Đoàn Văn Hoàn nói.