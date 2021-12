Việc dẫn giải bị cáo Nguyễn Đức Chung bằng xe công vụ là đúng quy định

Thứ Tư, ngày 29/12/2021 09:12 AM (GMT+7)

Tại cuộc họp báo chiều 28/12 của Bộ Công an thông báo tình hình kết quả công tác năm 2021, trả lời câu hỏi về việc bị cáo Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội đi xe 7 chỗ đến tòa là đúng hay sai, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định, bị cáo Nguyễn Đức Chung đi xe biển xanh công vụ đến tòa trong các phiên xét xử gần đây là đúng pháp luật.

Việc dẫn giải là thực hiện lệnh trích xuất của TAND thành phố Hà Nội, có văn bản của Thủ trưởng Cơ quan Quản lý tạm giữ tạm giam công an thành phố. Trại giam số 2, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức việc thực hiện trích xuất, dẫn giải bị cáo nguyễn Đức Chung từ tại giam đến tòa án vào các ngày 10 và 11/12. Qua đó xác định, chiếc xe đưa ông Chung là xe công vụ, xe này chuyên áp dụng dẫn giải bị can.

Trung tướng Tô Ân Xô trả lời tại phiên họp báo.

Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định, thông tin bị cáo Chung đi xe cá nhân đến tòa là không chính xác. Việc đưa bị can bằng xe công vụ là đúng quy định, đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Trước đó, sáng 10/12, TAND thành phố Hà Nội xét xử vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị cáo gồm ông Nguyễn Đức Chung, Võ Tiến Hùng (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước) và Nguyễn Trường Giang (Giám đốc Công ty Arktic). Tại phiên tòa này, khoảng 7h20, bị cáo Nguyễn Đức Chung được cảnh sát áp giải đến tòa bằng xe công vụ.

