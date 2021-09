Vì sao tòa không đồng ý việc bồi thường thay cho Trịnh Xuân Thanh 13 tỷ?

Công ty Mai Phương đề nghị được bồi thường thay cho Trịnh Xuân Thanh số tiền 13 tỷ đồng nhưng TAND cấp cao không đồng ý.

Chiều sau 3 ngày xét xử và nghị án kéo dài, TAND cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra phán quyết với 6 bị cáo và Công ty Mai Phương có đơn kháng cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ.

Phiên tòa xét xử vụ Ethanol Phú Thọ

Không chấp nhận việc đại gia Vĩnh Phúc đề nghị bồi thường thay cho Trịnh Xuân Thanh

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên bác toàn bộ kháng cáo của Công ty TNHH đầu tư Mai Phương về việc xin trả lại quyền sử dụng lô đất 3.400m2 ở thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Trước đó, tại phiên tòa, đại diện Công ty TNHH đầu tư Mai Phương đề xuất phương án công ty này sẽ bồi thường thay cho Trịnh Xuân Thanh số tiền 13 tỷ đồng thiệt hại mà đối tượng này gây ra đối với Nhà nước. Đổi lại, Công ty Mai Phương đề nghị Tòa tuyên trả lại cho công ty Minh Phương quyền sử dụng lô đất 3.400m2 ở thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Tòa phúc thẩm cho rằng khu đất 3.400m2 tại thị trấn Tam Đảo được mua và chuyển nhượng từ số tiền sử dụng bất hợp pháp của PVC.

Chủ trương góp vốn từ PVC vào Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp dầu khí Kinh Bắc của Trịnh Xuân Thanh (cựu chủ tịch HĐQT PVC) là để che giấu động cơ của ông Thanh và đồng phạm.

Chính vì vậy, tòa sơ thẩm quyết định giao quyền sử dụng khu đất cho PVC là hoàn toàn có căn cứ.

Về quan hệ dân sự liên quan đến việc góp vốn, chuyển nhượng khu đất giữa PVC Kinh Bắc, PVC và Công ty Mai Phương, toàn phúc thẩm cho hay nếu các bên có tranh chấp thì có quyền khởi kiện ở một vụ án khác.

Bác toàn bộ kháng cáo của các bị cáo

Tòa phúc thẩm bác toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xem xét lại phần trách nhiệm bồi thường của các bị cáo Vũ Thanh Hà (cựu tổng giám đốc Công ty CP Hóa dầu và nhiên liệu sinh học - PVB), Phạm Xuân Diệu (cựu tổng giám đốc Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam - PVC), Lê Thanh Thái (cựu trưởng phòng kinh doanh PVB).

Bác kháng cáo xin miễn trách nhiệm dân sự và miễn án phí dân sự của các bị cáo Nguyễn Xuân Thủy (cựu phó trưởng phòng đầu tư dự án PVB), Khương Anh Tuấn (cựu phó trưởng phòng thương mại PVB), Hoàng Đình Tâm (cựu kế toán trưởng PVB).

Về trách nhiệm hình sự, tòa tuyên y án sơ thẩm bị cáo Vũ Thanh Hà 6 năm 6 tháng tù, Phạm Xuân Diệu 3 năm 6 tháng tù, Lê Thanh Thái 24 tháng tù, cùng về tội "vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường thiệt hại cho PVB. Trong đó, bị cáo Vũ Thanh Hà bồi thường 100 tỉ đồng, Phạm Xuân Diệu, Lê Thanh Thái, Nguyễn Xuân Thủy, Khương Anh Tuấn, Hoàng Đình Tâm mỗi người 10 tỉ đồng.

Theo HĐXX, việc chỉ định thầu cho đơn vị không đủ năng lực làm nhà thầu xây dựng Nhà máy Ethanol Phú Thọ đã dẫn tới dự án phải dừng thi công và gây thiệt hại cho PVB số tiền hơn 543 tỉ đồng. Hình phạt mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với các bị cáo là tương xứng, có căn cứ.

HĐXX nhận định các bị cáo đều là người có năng lực và quyền hạn, giữ vị trí chủ chốt quan trọng trong tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước, được tin tưởng giao cho quản lý vốn và tài sản quốc gia.

"Các bị cáo biết rõ quy trình đấu thầu và năng lực của nhà thầu PVC và liên doanh nhà thầu không đủ yêu cầu, tuy nhiên các bị cáo vẫn chấp thuận cho thực hiện, khiến dự án dang dở 8 năm, chưa hoàn thiện hạng mục nào, làm lãng phí nguồn lực kinh tế xã hội nghiêm trọng", HĐXX nhận định.

Theo nội dung vụ án, Trịnh Xuân Thanh bàn bạc với Đỗ Văn Hồng (cựu chủ tịch HĐQT PVC Kinh Bắc) về việc PVC sẽ cho PVC Kinh Bắc tạm ứng 25 tỉ đồng, vượt quá hợp đồng mà hai bên đã ký kết.

Sau khi nhận tiền, Hồng sử dụng 23,8 tỉ đồng mua khu đất 3.400m2 tại Tam Đảo. Nhằm hợp thức hóa số tiền tạm ứng, các bị cáo chuyển số tiền 21 tỉ đồng (trong số 25 tỉ đồng tạm ứng) thành tiền góp vốn của PVC tại PVC Kinh Bắc dưới hình thức gán trừ công nợ.

Trịnh Xuân Thanh sau đó thành lập Công ty Mai Phương, nhờ cha ruột đứng tên. Ông Thanh đề nghị Hồng chuyển nhượng lại khu đất này từ PVC Kinh Bắc sang cho Công ty Mai Phương với giá 23,8 tỉ đồng. Tuy nhiên, Thanh mới chỉ trả 20,8 tỉ đồng, số tiền 3 tỉ đồng còn lại bị cáo không trả.

Tháng 8/2015, cha bị cáo Thanh chuyển nhượng toàn bộ Công ty Mai Phương gồm cả thửa đất 3.400m2 cho vợ của bị cáo là bà Trần Dương Nga. Gần một năm sau, bà Nga tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ tài sản Công ty Mai Phương cho ông Kiều Đào Lâm (trú tại Vĩnh Phúc) với giá 45 tỉ đồng.

Ngày 24/12/2019, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định tạm giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu đất 3.400m2 do Công ty Mai Phương đứng tên.

