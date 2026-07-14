Thêm 5 dự án cao tốc Bắc- Nam thu phí từ 20h ngày mai 15-7

Cục Đường bộ Việt Nam thông tin, thực hiện quy định của pháp luật về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng, từ 20h ngày 15/7, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với 5 dự án thành phần đầu tư công thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 gồm: Bãi Vọt – Hàm Nghi; Hàm Nghi – Vũng Áng, Vũng Áng – Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh – Cam Lộ.

Đối với 5 dự án thành phần từ Quảng Ngãi đến Nha Trang hoàn thành công trình để tổ chức thu phí từ ngày 15/8/2026; đối với 2 dự án thành phần từ Cần Thơ đến Cà Mau hoàn thành công trình để tổ chức thu phí từ ngày 15/9/2026.

Cao tốc Hàm Nghi- Vũng Áng nằm trong các dự án triển khai thu phí từ 20h ngày mai

Để bảo đảm việc vận hành thu phí cao tốc diễn ra an toàn, thông suốt và hiệu quả, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các chủ phương tiện chủ động dán thẻ đầu cuối, duy trì đủ số dư trong tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt khi lưu thông qua các tuyến cao tốc; tuyệt đối tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực trạm thu phí; đồng thời chấp hành nghiêm quy định về tải trọng phương tiện.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã chấp thuận mức thu phí 13 đoạn tuyến đường cao tốc Bắc - Nam theo đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam.

Mức thu phí trên 13 đoạn tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư dao động từ 900 - 1.300 đồng/km.

Theo phương án đề xuất, mức phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC).

Cụ thể, tuyến Bãi Vọt - Hàm Nghi dài 30,492km, mức phí tối đa với xe nhóm 1 là 13.774 đồng và xe nhóm 5 là 55.094 đồng.

Hàm Nghi - Vũng Áng dài 58,415km, mức phí tối đa lần lượt là 23.136 đồng và 100.544 đồng.

Vũng Áng - Bùng dài 57,339km, mức phí tối đa 27.063 đồng với xe nhóm 1 và 108.252 đồng với xe nhóm 5

Bùng - Vạn Ninh dài 46,428km, mức phí tối đa 17.454 đồng và 69.815 đồng.

Vạn Ninh - Cam Lộ dài 65,707km, mức phí tối đa 20.448 đồng và 81.792 đồng.

Hòa Liên - Túy Loan dài 11,472km, mức phí tối đa 9.750 đồng với xe nhóm 1 và 39.000 đồng với xe nhóm 5.

Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 79km, mức phí tối đa 26.262 đồng và 105.048 đồng.

Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài 122,45km, mức phí tối đa 23.265 đồng và 93.060 đồng.

Quy Nhơn - Chí Thạnh dài 63,177km, mức phí tối đa 19.906 đồng và 79.625 đồng.

Chí Thạnh - Vân Phong dài 46,823km, mức phí tối đa 20.397 đồng và 81.587 đồng.

Vân Phong - Nha Trang dài 83,35km, có mức thu cao nhất trong nhóm, với xe nhóm 1 là 32.625 đồng và xe nhóm 5 là 130.500 đồng.

Cần Thơ - Hậu Giang dài 37,65km, mức phí tối đa 13.950 đồng và 55.800 đồng.

Hậu Giang - Cà Mau dài 73,233km, mức phí tối đa 18.198 đồng và 72.792 đồng.

Từ ngày 2/3, Cục Đường bộ Việt Nam đã triển khai thu phí trên 5 tuyến cao tốc thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, gồm Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Sau hơn 4 tháng thu phí, 5 tuyến cao tốc này đã mang về cho ngân sách Nhà nước hơn 1.200 tỷ đồng.