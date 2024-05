Ùn xe sau mưa ở TP.HCM

Chiều hôm qua, mưa lớn trút xuống nhiều nơi ở Nam bộ như: TP.HCM, Đồng Nai, Long An. Tại huyện Hóc Môn, TP.HCM, mưa to kéo dài trong 15 phút, giúp người dân giải nhiệt, xua tan cái nắng nóng. Lượng mưa đo được tại huyện Hóc Môn trong 3/5 là 12.8mm. Do ảnh hưởng của mưa kèm dông lốc tại huyện Hóc Môn, nhiều cây xanh bị bật gốc, nhà xưởng tốc mái. Theo cán bộ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, đây là những trận mưa chuyển mùa.