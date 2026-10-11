Tài khoản chứng khoán, mạng xã hội, livestream bán hàng phải liên kết VNeID trước 31/12

Theo Nghị định 320/2026 sửa đổi, bổ sung một số quy định về định danh và xác thực điện tử, Chính phủ quy định 12 loại tài khoản phải liên kết, xác thực với VNeID, thuộc các lĩnh vực: giáo dục, bình dân học vụ số, chứng khoán, viễn thông, ngân hàng, thương mại điện tử (người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết), hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, kinh doanh du lịch, kinh doanh dược, khám bệnh và chữa bệnh, mạng xã hội tại Việt Nam.

Tiện ích trên ứng dụng VNeID, tháng 10/2026. Ảnh: Viết Tuân

Các tài khoản đã tạo lập trước ngày Nghị định có hiệu lực (28/9) phải liên kết, xác thức với VNeID chậm nhất trước 31/12/2026. Riêng tài khoản lĩnh vực ngân hàng, hạn cuối đến 30/6/2027.

Tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh, dịch vụ xuyên biên giới cũng cần liên kết, xác thực với VNeID trước khi sử dụng, nếu các nền tảng số đáp ứng đủ điều kiện.

Với lĩnh vực khác, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ sẽ ban hành danh mục cụ thể các giao dịch trực tuyến bắt buộc liên kết, xác thực với VNeID trước khi sử dụng.

Chính phủ giao các nền tảng số quốc gia phải tích hợp việc sử dụng VNeID trong xác thực, đăng nhập, thực hiện giao dịch giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trước 31/12/2026.

Trước đó từ 28/9, tài khoản định danh điện tử sẽ tự động bị khóa nếu số điện thoại dùng để đăng ký đã thay đổi và không còn chính chủ.

Đến cuối năm 2025, cả nước có hơn 65 triệu tài khoản VNeID được kích hoạt. Ứng dụng hiện tích hợp nhiều thông tin, giấy tờ như căn cước, bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, đăng ký xe, hộ chiếu, cư trú, bảo hiểm xã hội, thuế, tình trạng hôn nhân, bằng cấp, chứng chỉ, học bạ, người phụ thuộc và số điện thoại.