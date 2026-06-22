Từ 1/7, người dùng camera kết nối Internet cần chú ý quy định này của Bộ Công an

Thông tư sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7. Bắt đầu từ thời điểm này, tất cả các loại camera giám sát có kết nối Internet lưu hành tại Việt Nam phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về an ninh mạng.