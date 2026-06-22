Từ 1/7, người dùng camera kết nối Internet cần chú ý quy định này của Bộ Công an
Ngày 12/5, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã ký Thông tư số 48/2026/TT-BCA, kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 11:2026/BCA, là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an ninh mạng cơ bản đối với thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức Internet (camera IP).
Thông tư sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7. Bắt đầu từ thời điểm này, tất cả các loại camera giám sát có kết nối Internet lưu hành tại Việt Nam phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về an ninh mạng.
Theo Phú Chinh (th) ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-22/06/2026 06:03 AM (GMT+7)