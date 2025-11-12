Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Infographic: Từ 1-1-2026, mức lương tối thiểu được tăng bao nhiêu?

Thời sự

Theo quy định tại Nghị định số 293/2025/NĐ-CP, từ 1-1-2026 mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tăng từ 250.000 đồng - 350.000 đồng/tháng so với quy định tại Nghị định 74/2024/NĐ-CP.

Infographic: Từ 1-1-2026, mức lương tối thiểu được tăng bao nhiêu? - 1

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2026
Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2026

Chính phủ quy định tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 250.000-350.000 đồng mỗi tháng, tương ứng bình quân 7,2%, áp dụng từ ngày 1/1/2026 cho người lao...

