Infographic: Từ 1-1-2026, mức lương tối thiểu được tăng bao nhiêu?
Theo quy định tại Nghị định số 293/2025/NĐ-CP, từ 1-1-2026 mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tăng từ 250.000 đồng - 350.000 đồng/tháng so với quy định tại Nghị định 74/2024/NĐ-CP.
Theo YẾN NHI ([Tên nguồn])
