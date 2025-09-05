Truy tố cựu Chủ tịch huyện Long Thành cũ và nhiều thuộc cấp

Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa có cáo trạng truy tố 24 bị can, trong đó cáo buộc 22 bị can gồm cựu Chủ tịch UBND huyện Long Thành cũ Lê Văn Tiếp (nay là xã Long Thành), cùng nhiều cán bộ lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND thị trấn Long Thành (cũ), UBND xã Bình Sơn (cũ), Phòng Tài nguyên và Môi trường... về hành vi "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

Ông Lê Văn Tiếp, khi còn đương chức Chủ tịch UBND huyện Long Thành

Ngoài bị truy tố hành vi trên, bị can Vũ Đức Công, cán bộ địa chính xã Bình Sơn cũ; Nguyễn Thanh Văn, Trưởng ấp Suối Trầu 3, thành viên của một tổ hội đồng bồi thường còn bị truy tố thêm về hành vi "nhận hối lộ".

Ông Công và ông Văn được xác định nhận của ông Nguyễn Hải Lăng số tiền 100 triệu đồng để xác nhận sai thời điểm tạo lập tài sản, vật kiến trúc trên đất cho ông Lăng nhận được tiền đền bù, hỗ trợ, tái định cư không đúng quy định của pháp luật.

Riêng bị can Nguyễn Hải Lăng bị truy tố về hành vi đưa hối lộ do đưa 100 triệu đồng cho Vũ Đức Công, Nguyễn Thanh Văn.

Theo cáo trạng, trường hợp đền bù sai ở hộ ông Trần Văn Tuất (ấp Suối Trầu 2, xã Bình Sơn, huyện Long Thành cũ) đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 2,4 tỉ đồng. Cụ thể, ông Tuất ủy quyền cho ông Nguyễn Hải Lăng được sử dụng, quản lý, giải quyết đền bù, hỗ trợ đất bị thu hồi làm dự án sân bay Long Thành.

Giữa năm 2020, ông Vũ Đức Công báo cho ông Lăng biết thời điểm xây dựng nhà, công trình trên đất xây dựng sau năm 2015 nên theo luật không được bồi thường.

Sau đó, ông Lăng gọi cho ông Nguyễn Thanh Văn nhờ xác nhận lùi thời điểm để hưởng lợi tiền đền bù, hỗ trợ.

Để được làm hồ sơ khống, ông Lăng đã đưa cho ông Công, ông Văn tổng cộng 100 triệu đồng (mỗi người chia nhau 50 triệu). Dù là hồ sơ đền bù khống nhưng vẫn "lọt" qua các cấp ở xã Bình Sơn thẩm định, tiếp tục "lọt" đến các phòng ban của huyện.

Hội đồng bồi thường huyện dựa trên xác nhận của chính quyền cơ sở đã phê duyệt phương án đền bù nhà, vật kiến trúc không đúng thời điểm tạo lập, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 2,4 tỉ đồng.

Tương tự, ông Nguyễn Hải Lăng cũng được một hộ ở ấp Suối Trầu 3 đứng tên sổ đỏ, ủy quyền làm đền bù, hỗ trợ. Hồ sơ đền bù này trong quá trình thẩm định, phê duyệt cũng sai đối tượng nên gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1 tỉ đồng...

Trong số tiền gây thiệt hại trên 23,5 tỉ đồng, cơ quan công an còn phát hiện nhóm bị can trên dính đến sai phạm trong quá trình chi tiền hỗ trợ nghề và tìm kiếm việc làm cho 3 hộ dân, gây thiệt hại ngân sách hơn 14 tỉ đồng.

Cụ thể, những hộ dân này có việc làm ổn định, không trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp trên các thửa đất đứng tên. Tuy nhiên, cấp xã và hội đồng bồi thường đã phê duyệt sai là họ có trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu ổn định từ sản xuất nông nghiệp dẫn tới bồi thường sai, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Quá trình điều tra xác định, ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành cũ (Chủ tịch Hội đồng bồi thường) là người chỉ đạo toàn diện ký quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án sân bay Long Thành.

Trong cuộc họp Hội đồng bồi thường huyện Long Thành, ông Tiếp đã được Phòng Quản lý đô thị nhiều lần có ý kiến về việc xác nhận, điều chỉnh thời gian tạo, lập nhà, vật kiến trúc trên đất của UBND xã Bình Sơn là không có căn cứ, không đảm bảo đúng quy định và đề nghị tiến hành thanh tra làm rõ.

Sau đó, ông Tiếp đã chỉ đạo chuyển hồ sơ cho Thanh tra huyện để xác minh. Tuy nhiên, khi chưa có kết quả thanh tra, ông Tiếp vẫn chỉ đạo cho Phòng Quản lý đô thị phải ký xác nhận thời gian tạo lập tài sản theo kết quả của UBND xã Bình Sơn xác nhận sai.

Quá trình họp Hội đồng bồi thường, ông Tiếp không kiểm tra về thực tế hồ sơ bồi thường mà chỉ nghe các cơ quan chuyên đề xuất dẫn đến không phát hiện sai phạm về quy trình, quy định… dẫn tới gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 23,5 tỉ đồng.

Xin giảm nhẹ cho các bị can Liên quan đến vụ án này, ông Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy xã Long Thành (nguyên Bí thư Huyện ủy Long Thành cũ, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai), đã có văn bản kiến nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho một số bị can từng là lãnh đạo huyện Long Thành và các thành viên trong hội đồng đền bù. Thường trực Đảng ủy xã Long Thành cho hay dự án sân bay Long Thành có diện tích thu hồi đất lên tới 5.000 ha với hơn 19.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Huyện phải tiến hành thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong thời gian rất ngắn (ngay cả khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, dự án vẫn phải tiến hành thực hiện liên tục, không ngưng nghỉ) để kịp tiến độ theo chỉ đạo của cấp trên giao. Trong quá trình kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, lãnh đạo huyện và thành viên hội đồng đền bù đã phải chịu rất nhiều áp lực để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư nên không tránh khỏi những sơ suất, thiếu sót dẫn đến những sai phạm. Hiện những người có sai phạm cũng đã thành khẩn khai báo, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả... Trong quá trình công tác, các bị can luôn tích cực trong công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trên từng chức vụ, vị trí, nhiệm vụ được phân công, có nhiều thành tích trong quá trình công tác. Vì vậy, Thường trực Đảng ủy xã Long Thành kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan tố tụng tỉnh Đồng Nai xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị can từng tham gia trong Hội đồng bồi thường UBND huyện.