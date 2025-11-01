Công an Lai Châu bắt thêm 3 đối tượng trong đường dây lừa đảo hoạt động tại Campuchia

Theo Công an tỉnh Lai Châu, trong quá trình mở rộng điều tra Chuyên án 0525L, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và công an các địa phương bắt giữ thêm 3 đối tượng trong nước liên quan đến đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoạt động xuyên quốc gia.

Ba đối tượng bị bắt gồm: Hai vợ chồng Giàng Seo Phử và Sùng Thị Sơ, đều sinh năm 2003, cùng trú tại xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai; Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1994, trú tại phường Trần Phú, tỉnh Quảng Ninh.

Ba đối tượng mới bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Các đối tượng này nằm trong nhóm tội phạm đã bỏ trốn về Việt Nam trước khi lực lượng Công an tỉnh Lai Châu xuất cảnh sang Campuchia triệt phá đường dây lừa đảo tại khu vực đồi Bokor, thành phố Bokor, tỉnh Kampot.

Như vậy, tính đến nay, kể từ khi khởi tố vụ án ngày 4/6, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ tổng cộng 66 đối tượng, trong đó có 59 đối tượng bị bắt tại Campuchia và 7 đối tượng bị bắt tại Việt Nam.

Các đối tượng hoạt động với nhiều thủ đoạn như giả danh shipper, công an, quân đội, lừa đảo tình cảm, chiếm đoạt tài sản của hơn 8.000 bị hại trên cả nước, với số tiền chiếm đoạt ước tính trên 300 tỷ đồng.

Trước đó, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 28/10, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp cùng với cục Cảnh sát Hình sự; Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và các lực lượng chức năng Campuchia triệt phá thành công chuyên án 0525L, bắt giữ 59 đối tượng (44 nam; 15 nữ) đều là người Việt Nam khi chúng đang hoạt động phạm tội tại khu vực đồi Bokor thuộc quần thể Công viên sinh thái Bokor tại phường tuek Chhou, thành phố Bokor, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia là Sùng Thị Mải (tên thường gọi là Vi), SN 1999, trú tại thôn Mon Đào, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (nay là xã Bảo Thắng, Lào Cai).

Hiện Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.