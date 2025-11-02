Nhóm 300 người bị chặn đường thảm sát ở Sudan: Người duy nhất sống sót nhờ kỳ duyên

Những người Sudan may mắn sống sót sau khi rời thành phố El-Fasher, dựng lều tạm ở thị trấn Tawila cách 50 km. Ảnh: Reuters.

Thành phố El-Fasher – thủ phủ bang Bắc Darfur – là thành trì cuối cùng của quân đội chính phủ Sudan tại khu vực này. Tuần trước, thành phố đã rơi vào tay lực lượng RSF sau 18 tháng xung đột, theo đài Al Jazeera.

Alkheir Ismail, một thanh niên trốn được tới thị trấn Tawila cách đó khoảng 50 km, cho biết anh nằm trong nhóm 300 người bị RSF chặn lại khi tìm đường chạy khỏi thành phố El-Fasher. Tất cả mọi người đều bị sát hại, chỉ riêng Ismail sống sót nhờ một tay súng nhận ra anh từng là bạn học cũ, đài Al Jazeera đưa tin.

“Tay súng nói với đồng đội: ‘Đừng giết người này’. Sau đó, họ bắn chết tất cả những người còn lại, kể cả những người đi cùng tôi”, Ismail kể lại. Ismail nó thêm rằng mình và tay súng từng là bạn học đại học ở thủ đô Khartoum, Sudan.

Những người trốn thoát trong các nhóm khác cũng mô tả sự kinh hoàng khi chạm trán lực lượng RSF. “Ba người lính xuất hiện, bắn chỉ thiên rồi hét ‘Dừng lại’. Họ mặc quân phục RSF. Họ đánh chúng tôi, lục soát, thậm chí cả phụ nữ cũng bị kiểm tra”, một người tên Tahani Hassan nói.

Fatima Abdulrahim, một phụ nữ lớn tuổi đi cùng các cháu nhỏ, cho biết bà phải đi bộ suốt năm ngày để đến được Tawila. “Họ đánh đập các cậu bé, cướp sạch mọi thứ. Khi đến nơi, tôi nghe tin nhóm đi sau chúng tôi, các cô gái trong đó bị cưỡng hiếp”, bà nói.

Theo Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF), chỉ khoảng hơn 5.000 người đến được Tawila trong năm ngày qua, trong khi hơn 62.000 người đã rời thành phố El-Fasher. “Căn cứ vào lời kể của bệnh nhân, phần lớn những người còn lại có lẽ đã bị giết, bị chặn hoặc bị truy đuổi khi tìm cách trốn chạy”, ông Michel Olivier Lacharite, người phụ trách khẩn cấp của MSF, nói.

Các nhân chứng kể RSF chia dân thường theo giới tính, tuổi tác và sắc tộc; nhiều người bị giữ làm con tin, đòi tiền chuộc từ 5–30 triệu bảng Sudan (tương đương 8.000–50.000 USD). Một số người sống sót cho biết RSF đã cán qua đám đông bằng xe bọc thép.

Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) xác nhận ít nhất 460 người bị RSF sát hại tại bệnh viện phụ sản El-Fasher hôm 29/10. Một người đàn ông 24 tuổi kể rằng trong nhóm 200 người, chỉ bốn người sống sót nhờ trả tiền chuộc. Số còn lại đều bị bắn chết. “Tôi không thể chịu nổi khi chứng kiến họ ngã xuống từng người, mỗi người chỉ trúng một viên đạn”, người đàn ông nói. Một phụ nữ 26 tuổi kể rằng chồng cô đã bị giết ngay trước mặt sau khi trả tiền cứu cô và các con.

RSF đã lên tiếng phủ nhận những cáo buộc tàn sát dân thường, gọi đó là “phóng đại truyền thông” nhằm che đậy thất bại của quân đội Sudan. Tướng Mohamed Hamdan “Hemedti” Dagalo, thủ lĩnh RSF, khẳng định những binh lính nào vi phạm sẽ bị xử lý thích đáng.