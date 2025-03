Chủ tịch TPHCM bất ngờ nhắc đến việc khám phá vụ án Nguyễn Phương Hằng

12 giờ truy bắt nhóm bắt cóc tống tiền Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, ngày 28/2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) khám phá nhanh băng nhóm bắt người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản với số tiền hơn 10 tỷ đồng do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Lực lượng công an vây bắt nhóm bắt cóc. Ảnh chụp màn hình. Lực lượng công an đã giải cứu thành công nạn nhân đảm bảo tuyệt đối an toàn chỉ sau gần 12 giờ truy xét kể từ khi tiếp nhận tin báo. Từ những thông tin chưa rõ, rời rạc do chị L. cung cấp, tổ công tác đã tập trung phân tích, truy xét mở rộng, lần theo dấu vết các đối tượng để lại; nhanh chóng xác định được nạn nhân đang bị khống chế tại một địa điểm trên đường Thanh Niên, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Địa điểm này nằm cách xa khu dân cư, có địa hình phức tạp, nhiều kênh rạch và rừng cây, bụi rậm đan xen, nhóm đối tượng có chuẩn bị hung khí. Tổ công tác khẩn trương lên kế hoạch chi tiết với nhiều phương án tác chiến đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ và phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nạn nhân và bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia. Lực lượng phá án đã chia thành nhiều tổ tác chiến, lợi dụng địa hình, địa vật, men theo các lối mòn và kênh nước để bí mật vận động vào tiếp cận mục tiêu theo nhiều hướng khác nhau; từng bước tiếp cận, siết chặt vòng vây. Đồng thời triển khai phương án đánh bắt, sử dụng kỹ chiến thuật, võ thuật để tấn công trực diện, bất ngờ vào 2 đối tượng đang cầm hung khí trước nhằm đảm bảo an toàn cho nạn nhân. 5 đối tượng còn lại trong băng nhóm này cũng được bắt giữ ngay sau đó. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can để tiếp tục điều tra, xử lý.