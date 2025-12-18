Điều tra nguyên nhân hai bé gái tử vong bên bờ sông ở Tây Ninh

Sáng 18/12, hai gia đình đã tổ chức an táng cho hai bé gái ngụ xã Cần Giuộc, được phát hiện tử vong bên bờ một tuyến sông trên địa bàn trước đó một ngày.

Hiện trường nơi phát hiện hai nạn nhân là em T.U.N (11 tuổi) và N.T.T.V (10 tuổi), đang thường trú tại ấp 4, xã Cần Giuộc. Ảnh: TL

Theo thông tin ban đầu, hai nạn nhân là em T.U.N (11 tuổi) và N.T.T.V (10 tuổi), đang thường trú tại ấp 4, xã Cần Giuộc. Ngày 15/12, gia đình trình báo hai bé đi chơi cùng nhau nhưng không trở về nhà.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình và người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả, đồng thời đăng tải thông tin lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng hỗ trợ.

Đến ngày 17/12, người dân phát hiện thi thể hai bé bên bờ một tuyến sông chảy qua địa bàn xã Cần Giuộc. Vị trí hai thi thể được phát hiện nằm cách nhau không xa.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi theo quy định và bàn giao thi thể hai bé cho gia đình để tổ chức mai táng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.