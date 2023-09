Trưởng Phòng CSGT Thanh Hóa nói gì về việc học văn bằng 2 khi đã 56 tuổi?

Dư luận Thanh Hóa quan tâm, đặt nhiều nghi vấn về việc Đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa “sắp nghỉ hưu nhưng vẫn đi học đại học” để tiếp tục được ở lại trong ngành.

Trao đổi với PLO, Đại tá Lê Văn Chiến (56 tuổi, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) xác nhận: Tôi đang học văn bằng 2 Học viện Cảnh sát hệ vừa học vừa làm theo quy định của Bộ Công an. Hiện tôi đang học kỳ thứ 2 của Học viện Cảnh sát, hệ vừa làm vừa học và đến tháng 11-2024 sẽ tốt nghiệp.

Đại tá Lê Văn Chiến lý giải: Theo quy định của Bộ Công an, từ tháng 5-2025 những người đang là lãnh đạo trong ngành công an thì phải đạt chuẩn đầu ra của Học viện An ninh hoặc Học viện Cảnh sát.

"Vì thế, dù ở tuổi 56 tôi vẫn đi học, kể cả là không có quy định như trên thì về hưu tôi cũng đi học"- ông nói.

Đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng Phòng CSGT-Công an tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: TTV

Ông lý giải: Theo tuổi luật cũ thì đến ngày 1-4-2025 tôi nghỉ hưu, nhưng tôi thuộc diện tăng tuổi theo quy định mới thì đến ngày 1-1-2028 tôi mới nghỉ.

Tôi thi Đại học Luật Hà Nội năm 1992 và năm 1996 tôi Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội và đến năm 2012 học xong Cao cấp Lý luận Chính trị không phải như những thông tin trên mạng đưa "sắp nghỉ hưu mới đi học đại học"

Đến tháng 5-2019, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm làm Trưởng phòng CSGT- Công an tỉnh Thanh Hóa đến nay”, Đại tá Lê Văn Chiến thông tin.

Đại tá Lê Văn Chiến được bổ nhiệm Trưởng phòng CSGT tỉnh Thanh Hóa vào tháng 5-2019.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]