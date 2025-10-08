Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam viên tịch

Theo Báo Giác Ngộ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa viên tịch vào lúc 4h30 ngày 8/10/2025 (nhằm ngày 17/8 Âm lịch), tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TPHCM), trụ thế 94 năm, 74 hạ lạp.

Sau thời gian khiếm an vì tuổi cao, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã viên tịch vào 4h30 ngày 8/10, tại chùa Vĩnh Nghiêm, nơi ngài tịnh dưỡng những năm gần đây.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1932-2025). Ảnh: Báo Giác Ngộ.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh sinh năm 1932, năm lên 11 tuổi được Tổ Thích Thanh Khánh ở tổ đình Trung Hậu (Vĩnh Phúc, nay thuộc Hà Nội) thế độ.

Ngài là bậc Trưởng lão đồng thời với Đức Đệ tam Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917-2021).

Hòa thượng đồng thời là Trưởng sơn môn Trung Hậu, Chứng minh đạo sư tổ đình Vĩnh Nghiêm, Viện chủ Linh Phong Thiền tự, Bảo An Thiền tự, Bích Vân Thiền tự, Kim Sơn Bảo Thắng tự, Bảo Hải Linh Thông tự...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (năm 2017) đã suy tôn ngài vào ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh và tại vị cho đến nay.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh khai sơn Linh Phong Thiền Uyển tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc phường Vũng Tàu, TPHCM.

Những năm gần đây, do tuổi cao, ngài đã được sơn môn tổ đình Vĩnh Nghiêm cung thỉnh về chùa Vĩnh Nghiêm tịnh dưỡng, tiện chăm sóc y tế.