Trung úy Học viện Cảnh sát cứu 2 người đuối nước ở hồ Văn Lang

Theo đó, khoảng 21h30 ngày 12/7, tại khu vực hồ Công viên Văn Lang (tỉnh Phú Thọ), Trung úy Lê Quốc Tiến (SN 1998), học viên lớp B2CLT40, Học viện Cảnh sát nhân dân, đã kịp thời cứu sống hai người gặp nạn dưới hồ nước.

Khoảnh khắc Trung úy công an lao xuống hồ trong đêm, cứu sống 2 người đuối nước. Ảnh cắt từ clip

Thời điểm xảy ra vụ việc, Trung úy Tiến đang cùng gia đình vui chơi tại công viên thì nghe tiếng người dân hô hoán có người đuối nước gần cầu Tiên Dung. Ngay lập tức, anh chạy đến hiện trường, phát hiện hai người đang chới với giữa hồ.

Không ngần ngại, Trung úy Tiến nhảy xuống nước, tiếp cận và đưa một nạn nhân vào gần bờ, đồng thời trấn an, hướng dẫn người còn lại bình tĩnh di chuyển vào khu vực gần bờ để người dân hỗ trợ.

Do bờ hồ được xây kè cao, các nạn nhân không thể tự lên bờ, Trung úy Tiến đã cùng người dân mang thang và phương tiện hỗ trợ, phối hợp đưa cả hai nạn nhân lên bờ an toàn.

Sau khi cứu người, Trung úy Tiến cùng những người có mặt nhanh chóng đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế kiểm tra, cấp cứu. Hiện sức khỏe của cả hai đã ổn định.