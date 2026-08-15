Trúng đấu giá, được cấp sổ đỏ nhưng 19 năm không tìm thấy đất

Ngày 14/8, ông Dũng, 64 tuổi, trú xã Bình Sơn, tiếp tục làm việc với chính quyền xã để tìm hướng giải quyết vụ việc liên quan lô đất số 19 tại Khu dân cư Cây Trắc.

Buổi làm việc diễn ra sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu xã Bình Sơn khẩn trương xử lý vụ việc và rút kinh nghiệm vì chậm thực hiện chỉ đạo trước đó.

Đến lúc xây nhà mới biết không có lô 19

Năm 2007, chính quyền huyện Bình Sơn cũ tổ chức đấu giá ba lô đất số 17, 18 và 19 tại xã Bình Nguyên cũ. Ông Dũng trúng hai lô 18 và 19 với giá lần lượt 176 triệu đồng và 183 triệu đồng.

Sau khi kết quả đấu giá được công nhận, ông Dũng được địa phương giao đất ngoài thực địa. Tuy nhiên, biên bản giao đất chỉ được lập đối với lô 18, còn lô 19 không có biên bản riêng.

Thời điểm đó, khu đất đã được đóng cọc nhưng chưa đánh số từng lô.

"Tôi nghĩ rằng mình đã được cấp sổ, tin tưởng cán bộ địa chính xã, nên cứ đinh ninh hai lô đất cuối khu dân cư là của tôi", ông Dũng nói.

Ông Đặng Huy Dũng, người trúng đấu giá lô đất không có trên thực địa ở xã Bình Sơn, Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Linh

Dự tính để dành đất sau này xây nhà cho con út, ông cho xe đổ đất, phát dọn và thường xuyên đến thăm. Có thời gian, ông cho người thân mượn đất ươm giống cây keo. Suốt nhiều năm không phát sinh tranh chấp.

Đến năm 2018, khi chuẩn bị xây nhà trên phần đất mà mình cho là lô 19, ông Dũng bị một hộ liền kề ngăn cản, cho rằng ông đang xây trên đất của họ.

Tin rằng mình đã trúng đấu giá, được cấp sổ đỏ còn hộ bên cạnh lấn chiếm, ông Dũng khởi kiện.

Kết quả đo đạc của các cơ quan chức năng sau đó cho thấy Khu dân cư Cây Trắc chỉ có 18 lô, không có cơ sở xác định ông Dũng bị lấn chiếm lô 19. Vị trí ông vẫn nghĩ là lô 19 thực chất là lô 17 của hộ liền kề.

"Trong nhiều năm, hộ này không có mâu thuẫn với tôi do họ cũng mua đất tích lũy và để đó chứ không xây dựng trên đất", ông Dũng nói.

Ông rút đơn kiện, rồi nhiều lần kiến nghị chính quyền huyện Bình Sơn cũ và sau này là xã Bình Sơn làm rõ vụ việc.

"Tôi tham gia cuộc đấu giá do Nhà nước tổ chức, nộp đủ tiền và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất", ông nói và đề nghị cơ quan chức năng xác định sai sót xảy ra ở khâu nào để giải quyết quyền lợi cho mình.

Cuối năm 2025, UBND xã Bình Sơn xác nhận Khu dân cư Cây Trắc không có lô đất số 19 như trong giấy chứng nhận của ông Dũng. Tuy nhiên, theo biên bản làm việc, xã cho rằng đất không có trên thực địa nên "không có cơ sở để xem xét giải quyết".

Ông Dũng không đồng tình, cho rằng chính việc lô đất có đầy đủ hồ sơ nhưng không tìm thấy ngoài thực địa mới là vấn đề cần được làm rõ.

Lô đất biến mất ở khâu nào?

Cuối tháng 3/2026, sau khi xác minh, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho rằng vụ việc không chỉ liên quan đến việc không xác định được lô đất số 19 mà còn bộc lộ một số bất cập trong quản lý đất đai.

Theo Công an tỉnh, việc giao đất, quy hoạch và sử dụng đất để thực hiện dự án có những điểm không trùng khớp về diện tích; việc bàn giao đất ngoài thực địa sau đấu giá còn bất cập. Ranh giới giữa Khu dân cư Cây Trắc và các hộ dân giáp ranh cũng thay đổi qua các thời kỳ.

Đặc biệt, phần đất của một hộ dân giáp ranh lô 19, nằm ngoài Khu dân cư Cây Trắc, có biến động, tăng diện tích đất ở nhưng chưa xác định được nguyên nhân.

Ông Đặng Huy Dũng bên lô đất số 18, lô đất cuối cùng của Khu dân cư, không có lô 19 như ông trúng đấu giá. Ảnh: Ngọc Linh

Sau khi nhận kiến nghị của ông Dũng và đề nghị của Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu xã Bình Sơn làm rõ nguyên nhân, những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai dự án; xây dựng lộ trình giải quyết và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của ông Dũng.

Tại buổi làm việc ngày 14/8, ông Nguyễn Tường Chuẩn, Trưởng phòng Kinh tế xã Bình Sơn, cho biết vụ việc trải qua ba giai đoạn pháp luật đất đai, từ Luật Đất đai 2003, 2013 (có hiệu lực năm 2014) đến Luật Đất đai 2024.

Đoàn kiểm tra của xã đã cơ bản hoàn thành rà soát hồ sơ và đang hoàn thiện dự thảo báo cáo để tham mưu cấp có thẩm quyền.

Đại diện chính quyền xã cho rằng vụ việc có yếu tố lịch sử, hồ sơ hình thành qua nhiều thời kỳ và liên quan nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân. Một số cán bộ, nguyên cán bộ trước đây không còn nhớ đầy đủ các tình tiết; thông tin, dữ liệu có sự chồng chéo nên quá trình xác minh mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Trong khi đó, ông Dũng đề nghị xã trả lời dứt điểm vì sao lô đất số 19 có trong giấy tờ nhưng không xác định được trên thực địa. Nếu vụ việc vượt thẩm quyền, ông đề nghị xã có văn bản kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

"Mong muốn của tôi là sự việc được giải quyết chứ không thể cứ chờ đợi rà soát, vì tôi đợi gần 10 năm rồi", ông nói.