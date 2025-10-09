Lũ sông Cầu vượt mức lịch sử gây ngập cho những khu vực nào của Hà Nội?

Ông Vũ Thanh Long, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, Hiện nay, mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ đang lên. Lúc 15h ngày 9/10, mực nước trên sông Cầu tại trạm Lương Phúc là 10,10m (trên báo động (BĐ) 3: 2,10m); trên sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân là 9,61m (trên BĐ3: 1,61m).

Dự báo trong 12-24 giờ tới, mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh từ đêm nay (9/10) đến sáng mai, sau biến đổi chậm. Mực nước trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang ở mức cao gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông với độ sâu ngập 0,2-0,6m, có nơi ngập sâu hơn 0,6m; thời gian ngập có thể kéo dài 2-4 ngày, có nơi ngập lâu hơn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2.

Nhiều khu vực của Hà Nội ngập úng do lũ sông Cầu lên cao vượt mức lịch sử.

Mực nước sông lên cao đề phòng xảy ra sạt và xói lở ven sông, nguy hiểm tại các khu vực ngập lụt và các vùng trũng thấp, bờ bãi ven sông; ảnh hưởng an toàn đến các tuyến đê xung yếu, các ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông một số xã ven sông Cầu, sông Cà Lồ.

Lũ, ngập lụt, sạt lở đất ảnh hưởng đến con người, một số khu công nghiệp, khu nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp và sinh hoạt, giao thông của người dân. Hiện nay, cấp độ rủi ro do lũ trên sông Cầu trạm Phúc Lộc Phương đạt cấp 3.

Các điểm có nguy cơ ngập úng khi lũ trên các sông lên nhanh gồm:

Sông Cầu: Trung Giã, Đa Phúc

Sông Cà Lồ: Sóc Sơn, Đa Phúc, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nhận định trời không mưa, song ngập lụt diện rộng ở Thái Nguyên, Bắc Ninh sẽ duy trì trong 2-3 ngày tới; tại Lạng Sơn 3-4 ngày tới.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết mưa lũ đã làm 10 người chết, 5 mất tích, chủ yếu do lũ cuốn. Lúc cao điểm nhất, tổng số nhà bị ngập gần 223.000, riêng Thái Nguyên 200.000, Bắc Ninh hơn 11.000, Cao Bằng gần 7.300, Lạng Sơn 3.000.

Đến sáng nay, còn khoảng 84.000 nhà ngập, chủ yếu ở Thái Nguyên với hơn 70.000, Bắc Ninh 11.000. Mức độ ngập giảm nhanh. Các phường trung tâm Thái Nguyên, Hữu Lũng ở Lạng Sơn nước đã rút 0,5-1 m, hiện còn ngập 0,5 đến 2,5 m.

Mưa lũ đã làm khoảng 30.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 2.280 gia súc, 357.000 gia cầm bị chết, cuốn trôi. Ngành đường sắt dừng chạy tàu tuyến Hà Nội - Đồng Đăng. Nhiều tuyến tỉnh lộ, giao thông nông thôn bị ngập sâu, chia cắt, gây ách tắc. 217.000 khách hàng đang bị mất điện.

Để đảm bảo an toàn chống lũ cho các tuyến đê, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các xã ven sông Cầu, sông Cà Lồ chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản, giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra.

Huy động ngay lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để khẩn cấp hộ đê tại các vị trí xung yếu. Rà soát vật tư dự trữ phòng, chống lụt bão để sẵn sàng huy động xử lý sự cố đê điều khi có tình huống phát sinh.

Kiểm tra, đôn đốc tuần tra canh gác trên các tuyến đê; kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu. Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, kịp thời hỗ trợ các địa phương trong công tác ứng phó và xử lý sự cố.