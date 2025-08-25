Trèo lên mái nhà chống bão số 5, chồng bị điện giật tử vong, vợ và con bị thương

Tối 24-8, ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã Bích Hào (tỉnh Nghệ An), xác nhận trên địa bàn có 1 người tử vong trong quá trình phòng, chống bão số 5 (tên quốc tế bão Kajiki) do bị điện giật.

Người dân ven biển tỉnh Nghệ An bơm nước vào các túi nilon tlên mái nhà để ứng phó gió giật mạnh khi bão số 5 đổ bộ

Trước đó, khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, ông N.V.S. (SN 1973, trú tại xóm Giang Liên, xã Bích Hào) cùng vợ con trèo lên mái tôn, bơm nước vào túi bóng để chặn, chống bị bão thổi tốc mái. Quá trình bơm nước vào túi, ông S. bị điện giật, ngã xuống mái tôn.

Vợ và con ông S. thấy vậy, chạy đến ứng cứu cũng bị điện giật.

Phát hiện sự việc, người thân và hàng xóm đưa 3 người trong gia đình ông S. đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông S. đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Vợ và con ông S. bị bỏng, sau khi được xử lý vết thương đã về nhà trong chiều cùng ngày.

Ứng phó bão số 5

Theo dự báo, cơn bão số 5 là cơn bão mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến Nghệ An. Chính quyền địa phương liên tục khuyến cáo người dân phòng chống, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, nhưng phải cần hết sức cẩn thận trong quá trình triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 5 tại nhà để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.