Trách nhiệm pháp lý của người bắt tài xế xe buýt quỳ giữa đường ở Nghệ An

Như PLO đã đưa tin, liên quan đến clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một tài xế xe buýt bị đánh và bắt quỳ giữa đường tại xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hoà (sinh năm 1987, ngụ xã Tân Kỳ, Nghệ An) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Qua điều tra ban đầu xác định được khoảng 13 giờ ngày 1-10, một hành khách gửi hai kiện hàng từ TP Vinh đi xã Tân Kỳ. Khi đến nơi, nhân viên liên hệ thì người nhận trả lời không rõ ràng về địa điểm và chi phí. Sau đó, người đàn ông này bất ngờ lao lên tấn công anh B (tài xế lái xe buýt) kéo anh này xuống đường, và dùng thắt lưng đánh tới tấp, bất chấp sự can ngăn của nhiều hành khách.

Sự việc sau đó được báo đến Công an xã Tân Kỳ và clip ghi lại diễn biến vụ việc được người dân chia sẻ lên mạng xã hội thu hút được sự quan tâm của dư luận.

Tài xế xe buýt phải quỳ giữa đường và bị hành hung.

Liên quan đến trách nhiệm pháp lý của người đã hành hung tài xế xe buýt, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Luật sư Dương Viết Cơ, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết hành vì của người đàn ông đánh người trong đoạn clip không những ảnh hưởng đến trật tự công cộng, mà còn xâm phạm đến sức khoẻ của người khác.

Về tội gây rối trật tự công cộng mà Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra, theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017, 2025) thì người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Đối chiếu với quy định cũ của tội danh này tại Điều 245, BLHS 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định: Người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt về hành chính về hành vi này...

Như vậy, người thực hiện hành vi chỉ cần gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu là đã cấu thành tội phạm chứ không nhất thiết phải gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Về khách thể của tội danh này là tội phạm xâm phạm vào những nội quy, quy tắc, sự ổn định của cộng đồng; xâm phạm trực tiếp đến trật tự chung, vi phạm nếp sống văn minh, quy tắc của cuộc sống, ảnh hưởng đến những hoạt động bình thường tại nơi công cộng và sự ổn định trong thực hiện những đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước trong quá trình duy trì ổn định đời sống của người dân...

Về hành vi khách quan, người thực hiện tội phạm này thực hiện những hành vi gây rối, coi thường trật tự nơi công cộng được thể hiện qua việc đập phá, hành hung người khác, lôi kéo, kích động nhiều người tham gia; Phá phách, gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc những hành vi tương tự thu hút được sự quan tâm của nhiều người làm mất ổn định tình hình, an ninh trật tự...

Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay khi mà Luật An ninh mạng đã có hiệu lực, môi trường mạng xã hội ngày càng phát triển mạng thì nội hàm của hành vi khách quan trong tội gây rối trật tự công cộng cũng được mở rộng. Người thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng còn có thể phải chịu trách nhiệm khi gây rối cả trên môi trường mạng.

Cụ thể, tại các Điều 8, Điều 16 Luật An ninh mạng nghiêm cấm hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng bao gồm các hành vi như: Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất ổn định về an ninh, trật tự... Hay vi phạm quy tắc ứng xử trên mạng xã hội tại Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17-6-2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đều có thể cấu thành tội gây rối trật tự công cộng.

Tóm lại trong vụ việc này hành vi đánh, bắt tài xế xe buýt quỳ giữa đường, nơi mọi người đang tham gia giao thông qua lại thể hiện thái độ coi thường pháp luật, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân nên việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiến hành điều tra về tội gây rối trật tự công cộng là có căn cứ.

Song song điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng thì cơ quan tố tụng cũng cần xem xét đến hành vi xâm phạm sức khoẻ của tài xế xe buýt. Trường hợp không có đủ căn cứ để xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích thì cơ quan tố tụng vẫn có thể xem xét để xử phạt hành chính đối với hành vi này theo quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 7, Nghị định 144/2021, mức phạt là từ 5-8 triệu đồng.