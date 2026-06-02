Trả tự do cho nhiều bị cáo tại tòa trong vụ án liên quan Tập đoàn Vicem

Sáng 2/6, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tuyên án với 9 bị cáo có đơn kháng cáo trong trong vụ án thất thoát hơn 381 tỷ đồng xảy ra tại Dự án xây dựng tháp của Tập đoàn Xi măng Việt Nam (Vicem) ở Hà Nội. Đây là các bị cáo trong vụ án công trình nghìn tỷ bị "đắp chiếu" cả chục năm.

Xét kháng cáo của các bị cáo, tòa phúc thẩm nhận thấy các bị cáo đều ăn năn hối cải, nhận thức hành vi của mình, nộp lại tổng cộng nộp hơn 119 tỷ đồng. Các bị cáo cũng xuất trình thêm tài liệu như có nhiều thành tích trong công tác, có nhiều bằng khen, giấy khen… Do đó, tòa phúc thẩm chấp nhận giảm án cho các bị cáo.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Tòa phúc thẩm tuyên án, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (73 tuổi), cựu Tổng giám đốc Vicem, đang mắc bệnh hiểm nghèo, là Anh hùng lao động, được Vicem có đơn xin giảm nhẹ… nên được tòa giảm án từ 15 năm tù xuống 13 năm tù.

Bị cáo Dư Ngọc Long, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Vicem, được giảm từ 12 năm 6 tháng tù xuống 9 năm tù; Hoàng Ngọc Hiếu, cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án Vicem, được giảm từ 11 năm tù còn 10 năm tù.

Bị cáo Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch HĐTV Vicem, được giảm từ 13 năm xuống 10 năm tù; Tạ Quang Bửu, cựu Phó Tổng giám đốc Vicem, tù 9 năm tù còn 7 năm tù.

Các bị cáo Trần Bình Trọng và Nguyễn Lâm Cường, cùng là cựu Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC) được chuyển từ án 4 năm tù sang 3 năm tù cho hưởng treo, trả tự do tại tòa.

Hai người khác cũng được chuyển sang án 3 năm tù cho hưởng án treo là Trịnh Công Loan, cựu Thành viên HĐTV Vicem (sơ thẩm 4 năm tù) và Đoàn Thị Mai Lan, cựu Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế dự toán của VNCC (sơ thẩm 3 năm tù).

Theo hồ sơ vụ án, Vicem là doanh nghiệp Nhà nước nên toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phải tuân thủ các quy định pháp luật nhằm bảo toàn vốn.

Tuy nhiên, quá trình đầu tư xây dựng dự án "Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem" tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội, các bị cáo vi phạm đấu thầu, thỏa thuận “ăn chia”, khiến công trình nghìn tỷ bị “đắp chiếu” cả chục năm.

Dự án khởi công ngày 6/5/2011 và đến 9/8/2015 đã hoàn thành xây dựng phần thô rồi cất nóc nhưng sau đó dừng thi công. Tổng chi phí đã bỏ vào dự án là 1.245 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được.

Việc này bị cáo buộc gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381,6 tỷ đồng gồm hơn 206 tỷ đồng lãi vay phải trả cho ngân hàng BIDV và lãng phí hơn 174 tỷ đồng từ tiền lãi phát sinh do nguồn vốn tự có của Vicem.

Điều tra còn xác định, quá trình thực hiện gói thầu số 19 về "thi công tường vây và cọc khoan nhồi" của dự án, cựu Tổng giám đốc Vicem Nguyễn Ngọc Anh câu kết cùng Dư Ngọc Long (Trưởng ban quản lý dự án) và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư ECON Đỗ Đình Thu để cùng hưởng lợi cá nhân. Các bên thống nhất trích lại 5% tiền thanh toán của gói thầu cho Vicem để ECON được thi công.