Con cái đã lập gia đình về thăm bố mẹ có phải đăng ký lưu trú không?

Câu hỏi

Ông Hoàng Văn Thanh (xã Ứng Hoà, Hà Nội) hỏi về trường hợp con cái về thăm gia đình có phải đăng ký lưu trú không?

Trả lời

Luật sư Vũ Anh Tuấn (Văn phòng Luật sư Trung Hòa – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho hay, Điều 2 Luật Cư trú 2020 quy định, lưu trú là việc công dân ở lại một địa điểm không phải nơi thường trú hoặc nơi tạm trú trong thời gian ít hơn 30 ngày.

Ngoài ra, Điều 30 của Luật Cư trú 2020 cũng nêu rõ, khi có người đến lưu trú, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú; trường hợp người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình mà cá nhân, thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc, lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Việc thông báo lưu trú được thực hiện trực tiếp, bằng điện thoại, phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Nội dung thông báo về lưu trú bao gồm họ và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân, số hộ chiếu của người lưu trú; lý do lưu trú; thời gian lưu trú; địa chỉ lưu trú.

Luật sư Vũ Anh Tuấn (Văn phòng Luật sư Trung Hòa – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội). Ảnh: D.V.

Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú; trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 08 giờ ngày hôm sau; trường hợp ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lần. Việc thông báo lưu trú được ghi vào sổ tiếp nhận lưu trú.

Luật sư Anh Tuấn cho biết thêm, sau khi Luật số 118/2025/QH15 có hiệu lực và Thông tư số 116/2026/TT-BCA được ban hành, việc thông báo lưu trú được thực hiện theo phương thức điện tử thuận tiện hơn, như thông qua ứng dụng VNeID, Cổng dịch vụ công quốc gia, trang thông tin điện tử, thư điện tử, điện thoại hoặc phần mềm thông báo lưu trú của cơ quan đăng ký cư trú.

Đối với trường hợp của ông Thanh, mặc dù là con của chủ hộ, nhưng hiện đã đăng ký thường trú tại nhà riêng và không còn đăng ký cư trú tại nhà cha mẹ. Do vậy, trường hợp con cái về nhà thăm cha mẹ đẻ và ở lại qua đêm được xác định là người lưu trú tại địa chỉ này.

Theo quy định, cha, mẹ hoặc thành viên hộ gia đình nơi chị lưu trú có trách nhiệm thông báo lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú.

Trường hợp nếu đến sau 23 giờ thì việc thông báo phải được thực hiện trước 8h sáng hôm sau.

Trường hợp tại thời điểm đó không có người của hộ gia đình ở nhà thì chính người đến lưu trú có trách nhiệm thực hiện việc thông báo.