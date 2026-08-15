Đội K93 tìm thấy hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, bí danh Quang

Chiều 15/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cho biết, trong quá trình thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Đội K93 đã rà soát, tìm và xác định được danh tính 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực ấp Phú Thuận, xã Nhơn Hội từ thông tin do gia đình, nhân chứng và người dân địa phương cung cấp.

Qua đối chiếu hồ sơ lưu trữ, đơn vị bước đầu xác định hài cốt được tìm thấy là liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, bí danh Quang, sinh năm 1945, quê xã Tân An, huyện Phú Châu, tỉnh An Giang; cấp bậc Hạ sĩ, thuộc đơn vị Bộ đội huyện Phú Châu.

Đội K93 An Giang tìm thấy hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Minh.

Nhiều năm qua, gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Minh vẫn kiên trì tìm kiếm phần mộ. Ông Nguyễn Văn Hùng (cháu liệt sĩ Nguyễn Văn Minh), đã thu thập các giấy tờ, hồ sơ liên quan, đồng thời tìm gặp người dân, nhân chứng tại địa phương để xác minh thông tin về nơi an táng.

Từ các nguồn tin do gia đình cung cấp, kết hợp hồ sơ lưu trữ và lời kể của nhân chứng, Đội K93 nhiều lần khảo sát, rà soát và khoanh vùng những khu vực nghi có phần mộ liệt sĩ.

Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên - Đội trưởng Đội K93, cho biết, trường hợp liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, từ thông tin gia đình cung cấp, phối hợp với địa phương, người dân nhiều lần khảo sát, đối chiếu trước khi tổ chức tìm kiếm. "Kết quả hôm nay là động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm tìm kiếm, quy tập những liệt sĩ còn nằm lại trên địa bàn”, Thượng tá Xuyên nói.

Thông tin về liệt sĩ Nguyễn Văn Minh do người nhà cung cấp. Ảnh: Lê Vy.

Sau nhiều năm mong mỏi tìm được phần mộ người thân, ông Nguyễn Văn Hùng xúc động cho biết, gia đình đã nhiều lần tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Khi nhận được thông tin Đội K93 tìm thấy hài cốt tại khu vực được gia đình và người dân cung cấp thông tin, các thành viên trong gia đình rất xúc động.

“Đây là điều gia đình mong chờ từ rất lâu. Gia đình rất biết ơn cán bộ, chiến sĩ Đội K93, chính quyền địa phương và bà con đã tận tình hỗ trợ trong quá trình tìm kiếm”, ông Hùng chia sẻ.

Tính đến ngày 13/8, Đội K93 đã tìm kiếm, quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ trong đợt mùa khô 2026-2027.