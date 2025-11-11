TP.HCM: Tài xế vi phạm nồng độ cồn gấp hơn 3 lần mức kịch khung

Tối 10-11, Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM tổ chức chốt kiểm soát kết hợp tuần tra lưu động để xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn đảm trách.

Tối 10-11, Đội CSGT Tân Sơn Nhất lập chốt kiểm soát kết hợp tuần tra lưu động xử lý chuyên đề nồng độ cồn tại giao lộ Hồng Hà – Hoàng Minh Giám, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm. Ảnh: PHẠM HẢI

Khoảng 20 giờ, tổ công tác lập chốt tại giao lộ Hồng Hà – Hoàng Minh Giám. Trong quá trình kiểm tra, nhiều trường hợp vi phạm đã bị phát hiện, lập biên bản xử lý.

Lúc 22 giờ 55, tổ công tác phát hiện ông VVT (48 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Kết quả đo nồng độ cồn trong hơi thở cho thấy ông T vi phạm ở mức 1,224 mg/lít khí thở, cao hơn 3 lần mức kịch khung.

Ông VVT (48 tuổi, TP.HCM) bị phát hiện lái xe với nồng độ cồn 1,224 mg/lít khí thở, cao hơn 3 lần mức kịch khung. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại thời điểm kiểm tra, ông T không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện theo quy định.

Cùng thời điểm, tổ công tác phát hiện ông ĐMS (61 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhất) có dấu hiệu vi phạm. Kết quả đo cho thấy ông S có nồng độ cồn 0,112 mg/lít khí thở.

Ông ĐMS (61 tuổi) vi phạm nồng độ cồn 0,112 mg/lít khí thở. Ảnh: PHẠM HẢI

Trao đổi với PV, ông S cho biết: Hôm nay mấy người bạn nghỉ hưu, rủ tôi uống vài lon bia. "Tôi uống có 2-3 lon, sẽ rút kinh nghiệm", ông nói.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện của ông theo quy định.

Tổ công tác làm việc xuyên đêm, kiểm tra nồng độ cồn và các hành vi vi phạm khác, góp phần nâng cao trật tự an toàn đường bộ. Ảnh: PHẠM HẢI

Cũng trong tối cùng ngày, tổ công tác tuần tra, xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm, nhiều trường hợp mắc lỗi nhỏ được CSGT nhắc nhở, cho đi.

Tổ công tác lập chốt kết hợp tuần tra lưu động, xử lý vi phạm nồng độ cồn, đồng thời nhắc nhở những trường hợp vi phạm các lỗi nhẹ. Ảnh: PHẠM HẢI