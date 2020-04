TP.HCM đề xuất ngừng cách ly xã hội từ 0 giờ ngày 23-4

Thứ Tư, ngày 22/04/2020 18:27 PM (GMT+7)

Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát khi 19 ngày không có ca nhiễm mới, TP.HCM đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho ngừng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, chỉ thực hiện Chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 23-4.

Chiều 22-4, tại cuộc họp với Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết tính đến chiều cùng ngày, TP chỉ còn 2 ca Covid-19 đang điều trị.

TP HCM đã trải qua 22 ngày cách ly xã hội, trong đó 19 ngày liên tiếp không có ca Covid-19 mới. Đây là tiền đề quan trọng để thành phố công bố hết dịch khi đủ 28 ngày liên tiếp không phát hiện ca nhiễm mới trên địa bàn.

Tuy đạt được những kết quả tích cực trong công tác phòng chống dịch nhưng Chủ tịch UBND TP HCM cho biết TP cũng đối mặt với những thách thức nghiêm trọng đối với vấn đề phát triển kinh tế.

Để đảm bảo cho nền kinh tế phát triển ổn định trong điều kiện bình thường mới, TP HCM đã chủ động xây dựng các cơ chế, chính sách vực dậy nền kinh tế khi tình hình kiểm soát dịch bệnh của thành phố có dấu hiệu tốt hơn nhằm nới lỏng từng bước nhưng phải thận trọng, không chủ quan, coi thường dịch bệnh.

Cụ thể, đối với công tác dự phòng, phải kiên định trong việc chống dịch với 5 phương châm tại chỗ; cảnh giác cao, không chủ quan lơ là; tiếp tục giám sát các điểm có nguy cơ cao.

Ngoài ra, TP HCM cũng tăng cường đầu tư cho ngành y tế, nhất là ngành y tế dự phòng và phòng chống dịch bệnh từ nhân sự đến trang thiết bị chuyên môn và chế độ, chính sách. Chủ tịch UBND TP HCM cho rằng đây là mặt trận quan trọng, có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế hiện nay.

Theo Chủ tịch UBND TP HCM, để giảm thiểu tác động của dịch bệnh, ngoài bộ chỉ số đánh giá rủi ro lây lan tại doanh nghiệp đã triển khai từ ngày 6-4, TP tiếp tục triển khai 7 bộ chỉ số để kiểm soát dịch bệnh, gắn với phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới. Cụ thể: bộ chỉ số an toàn trong trường học; ngành văn hoá - thể thao, giao thông vận tải, công thương, du lịch, an toàn thực phẩm và bộ chỉ số an toàn trong lĩnh vực công cộng.

Các bộ chỉ số này sẽ được ban hành trước ngày 30-4, trong đó quy định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và chủ doanh nghiệp.

Ngoài chính sách chung của chính phủ, TP HCM cũng đang xây dựng một số cơ chế chính sách đặc thù để tiếp thêm động lực cho nền kinh tế vượt qua giai đoạn khó khăn.

Chủ tịch UBND TP HCM cho rằng các cơ chế chính sách chậm ngày nào, người dân và doanh nghiệp càng khó khăn ngày ấy.

Vì vậy, Chủ tịch UBND TP HCM kiến nghị Thủ tướng cho TP thực hiện theo Chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 23-4. Trong quá trình thực hiện, trên cơ sở diễn biến dịch bệnh thực tế, TP sẽ có điều chỉnh phù hợp. Ngoài ra, TP HCM còn kiến nghị sớm tổ chức hội nghị Chính phủ với doanh nghiệp để tháo dỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh.

Nói về cách phòng chống dịch trong tình hình mới, Chủ tịch UBND TP HCM cho biết sẽ áp dụng thận trọng, nới lỏng từng bước, đặc biệt là tổ chức thí điểm, sau đó mới triển khai nhân rộng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển ổn định nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu phòng chống dịch đề ra.

Tại cuộc họp sáng nay, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 đề xuất chỉ còn Hà Nội thuộc nhóm nguy cơ cao lây nhiễm bệnh, tiếp tục thực hiện cách ly xã hội thêm một tuần. TP HCM, Bắc Ninh và Hà Giang thuộc nhóm nguy cơ (hạ một bậc), thực hiện theo Chỉ thị 15; các tỉnh, thành còn lại nằm trong nhóm nguy cơ thấp.

Một số nội dung Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ: - Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. - Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. - Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cơ sở kinh doanh, dịch vụ cần đóng cửa. - Hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch đến các địa phương khác. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo hạn chế các chuyến bay và các hoạt động vận chuyển hành khách từ Hà Nội, TP HCM đến các nơi khác trên toàn quốc. Tạm dừng hoặc tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại, tập trung đông người, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/tp-hcm-de-xuat-ngung-cach-ly-xa-hoi-tu-0-gio-ngay-23-4-20200422174538...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/tp-hcm-de-xuat-ngung-cach-ly-xa-hoi-tu-0-gio-ngay-23-4-20200422174538938.htm