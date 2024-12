Cảnh sát gặp nhiều khó khăn để bắt giữ Phó Đức Nam - Mr Pips

Chiều 10/12, Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị thông tin báo chí về kết quả đấu tranh, khám phá 3 chuyên án lớn, có tính chất rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân, Nhà nước, trong thời gian gần đây. Đồng thời công bố Thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các quyết định khen thưởng của Bộ Công an, UBND thành phố dành cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong các vụ án vừa qua. Công an TP Hà Nội cũng khen thưởng, ghi nhận đóng góp tích cực của các cơ quan tư pháp, lực lượng hải quan tham gia chuyên án. Có 6 tập thể nhận thư khen của Bí thư Thành uỷ và Bộ Công an; 8 tập thể nhận thư khen của Bộ trưởng Bộ Y tế và thưởng của Bộ Công an; 10 cá nhân nhận khen thưởng của UBND thành phố Hà Nội.