Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ăn kem, dạo Hồ Gươm

Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hae Kyung tối nay cùng đi dạo quanh Hồ Gươm, một trong những hoạt động bên lề chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam ngày 21-24/4 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân.

Đây cũng là lần đầu Tổng thống Lee Jae Myung đến Việt Nam kể từ khi nhậm chức hồi tháng 6/2025.

Trước khi dạo Hồ Gươm, Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân đã thưởng thức phở trên phố Đinh Liệt.

Tổng thống Lee Jae Myung, sinh năm 1964, từng là luật sư và gia nhập chính trường năm 2005. Ông từng giữ chức thị trưởng Seong-nam và tỉnh trưởng Gyeonggi trước khi đảm nhiệm vai trò chủ tịch đảng Dân chủ năm 2022-2025.

Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân mua kem Thủy Tạ.

Tổng thống Lee Jae Myung trước đó có cuộc hội kiến với Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ông cũng cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng dự tọa đàm bàn tròn về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc.

Phu nhân Kim Hae Kyung chia kem cho các thành viên trong đoàn tùy tùng.

Tổng thống Hàn Quốc cùng phu nhân tiếp tục đi dạo sau khi ghé cửa hàng kem.

Chuyến thăm của Tổng thống Lee Jae Myung được thực hiện sau khi Việt Nam vừa kiện toàn ban lãnh đạo cấp cao sau Đại hội XIV của Đảng.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, việc Tổng thống Lee Jae Myung trở thành quốc khách đầu tiên thăm Việt Nam trong giai đoạn này mang ý nghĩa chính trị và biểu tượng quan trọng, thể hiện sự coi trọng cao của Hàn Quốc đối với Việt Nam, đồng thời phản ánh mức độ tin cậy và ưu tiên chiến lược trong quan hệ song phương.

Tổng thống Hàn Quốc vẫy tay khi người dân ven đường chụp ảnh.

Phu nhân Kim Hae Kyung vừa thưởng thức kem vừa đi dạo.

Trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng ngày, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết hai nước đang có điều kiện rất thuận lợi để định hình tầm nhìn chiến lược mới cho hợp tác, kiến tạo cơ hội cùng phát triển và hướng tới tương lai thịnh vượng chung bền vững.

Vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc cùng đứng chờ đèn xanh để sang đường.

Ôtô đưa Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân trở về khách sạn sau chuyến đi dạo Hồ Gươm.