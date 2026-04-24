Hàn Quốc: Vụ va chạm 2 máy bay chiến đấu năm 2021 là do... chụp ảnh tự sướng

Theo một báo cáo kết luận điều tra được công bố, một phi công phụ đã cố gắng ghi lại hình ảnh để đánh dấu chuyến bay cuối cùng của mình với đơn vị, đột ngột tăng độ cao và nghiêng máy bay mà không được phép để cải thiện góc quay camera trong khi một phi công khác quay video từ máy bay dẫn đầu.

Máy bay K-15 của Hàn Quốc. Ảnh: Không quân Hàn Quốc

Cả hai phi hành đoàn đều cố gắng né tránh, nhưng đuôi máy bay phụ đã va vào cánh máy bay dẫn đầu, gây thiệt hại khoảng 880 triệu won (khoảng 600.000 USD). Không ai bị thương.

Cơ quan điều tra cho rằng, phi công phụ chịu trách nhiệm chính, nhưng cũng chỉ trích lực lượng không quân vì sự lỏng lẻo trong việc kiểm soát việc quay phim trên không vào thời điểm đó, đồng thời yêu cầu phi công này phải hoàn trả khoảng 1/10 chi phí sửa chữa.

Một ngày sau kết luận được công bố, Lực lượng không quân Hàn Quốc đã chính thức xin lỗi về vụ tai nạn đồng thời cho biết, một trong những phi công liên quan đã bị đình chỉ nhiệm vụ bay, nhận hình thức kỷ luật nghiêm khắc và đã rời quân đội.