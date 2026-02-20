Thủ tướng Ba Lan kêu gọi công dân rời Iran khẩn cấp

Theo hãng tin Anadolu, phát biểu tại Warsaw ngày 19/2, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk kêu gọi tất cả công dân Ba Lan ở Iran rời đi ngay lập tức và khẳng định chính phủ coi tình hình an ninh hiện nay tại Trung Đông là rất khó lường. Ông Tusk nhấn mạnh rằng trong vài giờ tới, các lựa chọn di tản có thể không còn khả dụng nếu xung đột bùng phát.

Ngay trước đó, Bộ Ngoại giao nước này đã cập nhật khuyến cáo đi lại, khuyến nghị công dân không đến Iran và đăng ký thông tin với cơ quan đại diện ngoại giao để được hỗ trợ lãnh sự khi cần thiết. Động thái trên diễn ra giữa bối cảnh Washington – Tehran gia tăng căng thẳng sau khi Mỹ điều động lực lượng quân sự lớn tới khu vực Trung Đông.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: Anadolu Agency

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, không quân Mỹ gần đây điều chuyển hàng chục tiêm kích và máy bay hỗ trợ tới căn cứ Muwaffaq Salti ở Jordan và Prince Sultan ở Arab Saudi. Các máy bay này bao gồm chiến đấu cơ F-35, F-22, F-15, F-16, máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không E-3, máy bay liên lạc chiến trường E-11. Nhiều tiêm kích khác cũng đang trên đường tới, hình thành lực lượng không quân mạnh nhất kể từ hơn 20 năm qua ở khu vực này.

Các phương tiện truyền thông Mỹ cùng ngày dẫn nguồn tin từ giới chức quốc phòng và Nhà Trắng cho biết, lực lượng Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng thực hiện cuộc không kích nhằm vào Iran trong cuối tuần này, nếu được tổng thống phê chuẩn.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng và đang tích cực tham vấn nội bộ giữa việc sử dụng biện pháp quân sự hoặc tiếp tục các kênh ngoại giao nhằm giải quyết căng thẳng. Ngoài Ba Lan, một số quốc gia châu Âu và Mỹ cũng đã yêu cầu công dân cân nhắc rời Iran với lý do an ninh, phản ánh mối lo ngại chung về khả năng xung đột mở rộng trong khu vực.

Về phía Iran, bất chấp những cảnh báo từ phía Mỹ, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Eslami đã phát đi một tuyên bố trong ngày 19/2, khẳng định chương trình hạt nhân Iran đang được tiến hành theo các quy định của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và không quốc gia nào có thể tước đi quyền của Iran được hưởng lợi một cách hòa bình từ công nghệ này.

Trong một diễn biến có liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ vào Iran sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, kêu gọi các bên kiềm chế để tìm ra giải pháp cho phép Iran theo đuổi chương trình hạt nhân hòa bình.