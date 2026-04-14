Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân.

Tham gia Đoàn cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Bí thư Thành Ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 8/2024.

Là hoạt động đối ngoại cấp cao quan trọng tiếp nối các chuyến thăm lịch sử của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong thời gian qua, diễn ra đúng một năm sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam, chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dịp để lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước trao đổi, thống nhất những định hướng lớn trong phát triển và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết: “Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đánh dấu một sự khởi đầu mới trong quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước. Diễn ra sau 1 năm chuyến thâm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, chuyến thăm cho thấy sự coi trọng lẫn nhau, sự gắn bó lợi ích toàn diện và khăng khít giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng như những cam kết chung giữa hai nước trong việc duy trì củng cố môi trường hòa bình ổn định và tạo những thuận lợi cho sự phát triển của hai nước lắng giềng Việt Nam và Trung Quốc. Chuyến thăm lần này sẽ góp phần cường gắn kết chiến lược, tạo một đỉnh cao mới và những đột phá trong những lĩnh vực hợp tác thực chất giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân, du lịch và giao lưu giữa các địa phương và góp phần tạo những xung lực mới để củng cố mối quan hệ, một nền tảng vật chất, nền tàng xã hội và nền tảng chính trị cho quan hệ hai nước Việt Nam và Trung Quốc, trong một giai đoạn mới”.