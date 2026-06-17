Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Phát huy cựu chiến binh như một nguồn lực phát triển

Sáng nay (17/6), tại hội trường Bộ Quốc phòng diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề: Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ,” truyền thống “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới;” xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng nhiều Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và 457 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và tình cảm của hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh trên khắp mọi miền đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương tới dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã quán triệt nghiêm túc chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động cán bộ, hội viên phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Hội đã thực hiện tốt cả hai mặt có ý nghĩa căn bản: chăm lo đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, cựu chiến binh, cựu quân nhân; đồng thời phát huy cựu chiến binh như lực lượng chính trị - xã hội có bản lĩnh, uy tín, kinh nghiệm và trách nhiệm.

Trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, hàng vạn hội viên là đảng viên được tín nhiệm bầu vào cấp ủy các cấp; nhiều cán bộ, hội viên cựu chiến binh tham gia Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức ở cơ sở.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tiếp tục lan tỏa; nhiều cựu chiến binh trở thành chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại, tạo việc làm, chăm lo đồng đội, đóng góp cho cộng đồng. Đó là biểu hiện sinh động của ý chí tự lực, tự cường, nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm xã hội của người lính Cụ Hồ trong thời bình…

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, trong giờ phút trang trọng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng ta và Quân đội ta; Người đã hun đúc nên phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, tưởng nhớ, tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người Anh Cả của QĐND Việt Nam anh hùng; tưởng nhớ các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì chủ nghĩa xã hội. Những hy sinh, cống hiến máu xương to lớn của các thế hệ đi trước đã làm nên dáng hình Tổ quốc, làm nên hòa bình hôm nay và gửi lại cho chúng ta niềm tin và trách nhiệm đối với tương lai đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các cấp Hội, toàn thể cán bộ, hội viên và cựu quân nhân trong cả nước về những kết quả đáng tự hào trong nhiệm kỳ qua, những thành tích đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tiếp tục làm sáng đẹp phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đại hội.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng lớn, mục tiêu cao và yêu cầu rất khẩn trương; bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với Hội Cựu chiến binh Việt Nam không chỉ là làm tốt nhiệm vụ truyền thống, mà phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tổ chức Hội.

Trên tinh thần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, Đại hội quan tâm thảo luận, thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện, thật sự là lực lượng chính trị - xã hội tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các cấp Hội phải kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giữ vững bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng tổ chức Hội tinh gọn, thống nhất, thông suốt, hoạt động thực chất, hiệu quả, nhất là ở cơ sở.

Đội ngũ cán bộ Hội phải tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, uy tín, trách nhiệm, năng lực vận động quần chúng; gần hội viên, sát nhân dân, hiểu cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Mỗi cán bộ, hội viên phải là tấm gương về lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; nói đi đôi với làm, sống mẫu mực, nghĩa tình, kỷ luật.

Đồng thời tăng cường phối hợp thục chất giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hội Cựu Công an nhân dân trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN.

Nhấn mạnh, Hội cần phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của cựu chiến binh trong xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững ổn định chính trị - xã hội từ cơ sở, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, Hội cũng cần tham gia sâu hơn, thực chất hơn vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; góp ý xây dựng chủ trương, chính sách.

Đồng thời giám sát cán bộ, đảng viên; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cựu chiến binh phải kiên định nhưng thuyết phục; đấu tranh bằng sự thật lịch sử, lý lẽ đúng đắn, uy tín, nhân cách và tấm gương sống động của chính mình.

"Chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cựu chiến binh, cựu quân nhân; đồng thời phát huy cựu chiến binh như một nguồn lực phát triển của đất nước. Tri ân cựu chiến binh không chỉ bằng tình cảm và chính sách, mà còn bằng việc tạo điều kiện để các đồng chí tiếp tục cống hiến", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Hội cần nâng cao chất lượng phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; gắn phong trào của Hội với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế xanh, kinh tế số.

Cần khuyến khích, hỗ trợ cựu chiến binh, cựu quân nhân phát triển kinh tế hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp, khởi nghiệp, tạo việc làm cho con em cựu chiến binh; nhân rộng những mô hình làm ăn hiệu quả, sống nhân ái, thượng tôn pháp luật, đóng góp cho cộng đồng..

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Hội cần nâng cao chất lượng phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

Cùng với yêu cầu, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, lấy chuyển đổi số làm khâu đột phá trong hoạt động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh, các cựu chiến binh là nhân chứng sống của lịch sử, là cầu nối thiêng liêng giữa quá khứ hào hùng với khát vọng phát triển tương lai. Do đó, các cấp Hội cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên, nhà trường, đơn vị quân đội, chính quyền địa phương để giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ bằng hình thức sinh động, gần gũi, thuyết phục.

Đồng thời, đổi mới phương thức tập hợp cựu quân nhân, nhất là lực lượng trẻ; phát huy đối ngoại nhân dân của cựu chiến binh trong củng cố hòa bình, hữu nghị, hợp tác, giải quyết hậu quả chiến tranh; chủ động tham gia tổng kết thực tiễn, hoàn thiện chính sách đối với cựu chiến binh, cựu quân nhân.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trân trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội Cựu chiến binh Việt Nam.