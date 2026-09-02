Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tham gia đoàn có Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước.

Lễ viếng dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945), Quốc khánh (2/9) và 57 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch, sáng 2/9. Ảnh: TTXVN

Sáng nay, hàng nghìn người dân đã có mặt tại quảng trường Ba Đình từ sớm để vào Lăng viếng Bác và thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Trước đó, nhân 81 năm Quốc khánh, sáng 28/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn.

81 năm trước, ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cách đây 57 năm, lúc 9h47 ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần tại Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi. Lễ truy điệu Người được tổ chức trọng thể ngày 9/9 tại Quảng trường Ba Đình, trong niềm tiếc thương của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.