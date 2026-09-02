Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy học tại Phan Thiết

Trường Dục Thanh được xây dựng năm 1907, trên khu đất của gia đình nhà yêu nước Nguyễn Thông (1827-1884).

Thời bấy giờ, hai ông Nguyễn Trọng Lội, Nguyễn Quý Anh (con trai cụ Nguyễn Thông) thường tiếp xúc với các nhân sĩ yêu nước theo phong trào Duy Tân. Trong những lần trò chuyện, được cụ Phan Chu Trinh gợi ý, hai ông vận động mở trường cho con em Phan Thiết học tập.

Dục Thanh có nghĩa là giáo dục thanh thiếu niên. Phương pháp tổ chức, nội dung giảng dạy dựa theo mô hình Đông Kinh Nghĩa Thục ở Hà Nội và có cải biến phù hợp với thực tế ở Bình Thuận để tránh bị thực dân Pháp đàn áp.

Trường làm bằng gỗ, mang dáng dấp kiến trúc Á Đông, mái lợp ngói âm dương. Cổng trường và tường rào được làm bằng gỗ. Sau 1975, trường chỉ còn lại Ngọa Du Sào, nhà thờ cụ Nguyễn Thông, cây khế, giếng nước. Từ tháng 11/1978-1980, toàn bộ khu di tích Dục Thanh rộng 4.090 m2 được trùng tu và khôi phục trên cơ sở một phần di tích còn lại và lời kể của bốn học trò còn sống.

Trường có diện tích khoảng 137 m2, cao 4,4 m, mái lợp ngói âm dương, tường bằng gỗ, nền lát gạch. Bên trong có hai bảng đen, 21 bộ bàn ghế học sinh chia làm ba dãy, cùng bộ họa đàng trường kỷ dành cho bảy thầy giáo ngồi chấm bài.

Chị Nguyễn Thị Thu Nga, cán bộ thuyết minh với đoàn khách TP HCM về lịch sử của trường. Khách đến đây được trải nghiệm làm học sinh ngồi trong ngôi trường mà thầy giáo Nguyễn Tất Thành từng dạy học.

Thầy giáo Nguyễn Tất Thành đến Phan Thiết dạy học ở Dục Thanh từ tháng 9/1910 đến tháng 2/1911. Theo sự phân công của nhà trường, thầy Thành dạy thể dục là chính và dạy thay các thầy khác, trợ giảng ba môn Quốc ngữ, Hán văn và Pháp văn.

Học sinh của trường lúc đông nhất khoảng 60 người, trong đó có 4 nữ. Cả trường chia làm bốn lớp: Tư, Ba, Nhì, Nhất. Vào ngày nghỉ, thầy Thành thường đưa học trò đi thăm thắng cảnh quanh thị xã, tìm hiểu cuộc sống của ngư dân, kể chuyện các anh hùng dân tộc...

Ngọa Du Sào, ngôi nhà ba gian nằm phía sau trường, được nhà yêu nước Nguyễn Thông xây dựng từ năm 1880, dùng để đọc sách, ngâm thơ và tiếp xúc các nhân sĩ yêu nước.

Sau khi cụ mất, các con của cụ tiếp tục sử dụng. Theo tài liệu lịch sử, đây cũng là nơi thầy giáo Thành thường lui tới đọc sách, làm thơ, bình luận thơ văn, trao đổi thời cuộc với các thầy giáo trong trường.

Cửa chính Ngọa Du Sào, từ ngoài sân nhìn vào, du khách thấy bộ bàn ghế gỗ đặt giữa nhà. Thầy giáo Nguyễn Tất Thành từng ngồi ở đây đọc sách, nghiên cứu văn thơ, rèn thêm tiếng Pháp...

Bên trong khu nhà Ngọa Du Sào trưng bày nhiều vật dụng như tủ sách, án thư, bộ ván, thang leo lên gác gỗ, cùng các câu liễn, câu đối chữ Hán khắc trên gỗ treo trang trọng.

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Không gian bên ngoài cũng lưu giữ nhiều kỷ niệm về thầy giáo Nguyễn Tất Thành, trong đó có giếng nước của gia đình cụ Nguyễn Thông. Thời gian ở đây, thầy giáo Thành thường múc nước từ giếng này sinh hoạt và tưới cây quanh vườn trường. "Thật xúc động khi được tận mắt thấy giếng nước và những kỷ vật lưu dấu thời Bác kính yêu của chúng ta dạy học ở đây. Bác sống quá giản dị, cả cuộc đời vì nước vì dân ", chị Phan Thị Như, du khách tham quan trường Dục Thanh, chia sẻ.

Cây khế này do cụ bà Nguyễn Thông trồng cuối thế kỷ 19. Trong thời gian dạy học ở Dục Thanh, thầy giáo Nguyễn Tất Thành thường tưới nước, chăm sóc. Gốc khế đã già cỗi theo thời gian, nhờ các nhân viên di tích chăm sóc cẩn thận, cây vẫn tiếp tục ra hoa, kết trái.

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Khu di tích Dục Thanh là một trong những điểm tham quan thu hút du khách tại xứ biển Phan Thiết. Dịp cuối tuần và nghỉ lễ, nhiều du khách ghé thăm, tìm hiểu lịch sử ngôi trường. Theo thống kê, 8 tháng qua, khu di tích đã đón gần 1.600 đoàn khách với khoảng 117.000 lượt khách đến tham quan. Dịp này, tại đây diễn ra cuộc triển lãm ảnh chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc lập, tự do cho dân tộc, với gần 100 hình ảnh, tư liệu về sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc Cách mạng tháng Tám 1945, những mốc son lịch sử từ chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 đến chiến dịch Hồ Chí Minh 1975.

Trường Dục Thanh nằm bên bờ sông Cà Ty. Trường được công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1986, hiện do Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) quản lý.