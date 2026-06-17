Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Báo chí cần làm cho xã hội bình tĩnh, tử tế hơn

Gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải Báo chí quốc gia chiều 16/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tri ân các thế hệ nhà báo đi trước, đặc biệt là hơn 500 nhà báo liệt sĩ và hàng nghìn nhà báo thương binh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân và sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, cơ hội rất lớn, nhưng yêu cầu đặt ra cũng rất cao. Vai trò của báo chí cách mạng càng quan trọng. Báo chí phải giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng thông tin, lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật, nói trúng vấn đề và nói bằng trách nhiệm với Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu, chiều 16/6. Ảnh: Hoàng Phong

Thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh báo chí phải góp phần củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Báo chí đấu tranh với thông tin sai trái không chỉ bằng khẩu hiệu, lập trường mà phải bằng lập luận, ngôn ngữ chuẩn mực, thái độ bình tĩnh và uy tín nghề nghiệp. Sản phẩm báo chí cần làm cho người đọc, người xem thấy rõ hơn lẽ phải, lợi ích chung, từ đó thêm tin tưởng và cùng hành động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ báo chí phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát. Các cơ quan báo chí và nhà báo tiếp tục dành nhiều thời gian hơn cho cơ sở, những vấn đề thiết thực của người dân, doanh nghiệp, địa phương. Một tác phẩm báo chí tốt không nhất thiết phải dùng lời lẽ "đao to búa lớn" mà quan trọng là phản ánh sự thật, có ích, có trách nhiệm và chạm đến vấn đề xã hội đang cần được giải quyết.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước lưu ý, báo chí phải đồng hành với các nhiệm vụ ưu tiên của đất nước trong thời kỳ mới với tinh thần xây dựng: Phát hiện đúng vấn đề, phản ánh đúng thực tế, phân tích đúng nguyên nhân, kiến nghị đúng hướng. "Phê bình phải công tâm; cổ vũ phải có cơ sở; đấu tranh phải thận trọng, khách quan, không quy chụp, không làm nản lòng những người đang nỗ lực đổi mới", ông nói và nhấn mạnh, nhà báo cần dũng cảm nhưng phải tỉnh táo, kiên quyết nhưng nhân văn, sắc bén nhưng tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp.

Mỗi cơ quan báo chí, nhà báo không chỉ truyền tải thông tin mà còn góp phần hình thành chuẩn mực ứng xử, thị hiếu thẩm mỹ, tinh thần nhân ái và ý thức công dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng 101 nhà báo tiêu biểu ký tên lưu niệm trên tấm bảng biểu trưng kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: Nguyên Phong

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ trong môi trường truyền thông số, ranh giới giữa thông tin, giải trí và thương mại ngày càng gần nhau. Vì vậy, báo chí càng phải giữ chuẩn mực. "Không chạy theo sự dễ dãi, không khai thác nỗi đau để câu khách, không biến những câu chuyện riêng tư thành món hàng tiêu thụ. Báo chí phải làm cho xã hội bình tĩnh hơn, tử tế hơn, có niềm tin hơn vào những điều tốt đẹp", ông nhấn mạnh.

Đồng thời, báo chí cần đổi mới phương thức làm nghề trong thời đại số. Chuyển đổi số trong báo chí không chỉ là sử dụng thêm công cụ mới mà là đổi mới tư duy làm báo, quy trình sản xuất nội dung, quản trị dữ liệu, phương thức phân phối, cách tương tác với công chúng và năng lực bảo vệ bản quyền, an toàn thông tin.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, nền tảng số có thể hỗ trợ rất nhiều, nhưng không thể thay thế bản lĩnh chính trị, khả năng kiểm chứng, sự nhạy cảm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của nhà báo.

Các cơ quan báo chí cần xây dựng tòa soạn hiện đại, đa phương tiện, có năng lực phân tích dữ liệu, sản xuất nội dung cho nhiều nền tảng, tiếp cận công chúng trẻ, đồng thời giữ được chiều sâu, độ tin cậy và bản sắc của báo chí cách mạng Việt Nam. Đội ngũ người làm báo cần được đào tạo, bồi dưỡng cùng với bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và 101 nhà báo tiêu biểu. Ảnh: Hoàng Phong

Nhấn mạnh 101 nhà báo tiêu biểu có mặt hôm nay là những gương mặt đại diện cho trí tuệ, lao động và trách nhiệm nghề nghiệp của báo chí Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các nhà báo tiếp tục truyền cảm hứng cho các đồng nghiệp, nhất là với các nhà báo trẻ, là tấm gương về những người làm báo có tâm, có bản lĩnh và có lòng tự trọng.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng 101 nhà báo tiêu biểu thực hiện nghi thức ký tên lưu niệm trên tấm bảng biểu trưng kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.