Nhà báo Tô Đình Tuân vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Chiều 5-6, tại Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu (phường Xuân Hòa, TPHCM), Báo Người Lao Động đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc và 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026).

Trong sự thành công vượt bậc của Báo Người Lao Động những năm gần đây có vai trò, đóng góp to lớn của Nhà báo Tô Đình Tuân, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập.

Nhằm ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của người đứng đầu cơ quan Báo Người Lao Động, Chủ tịch nước có Quyết định tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Nhà báo Tô Đình Tuân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền và thực hiện công tác an sinh, xã hội, từ thiện, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm đã diễn ra nghi thức trao - nhận Huân chương Lao động.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Nhà báo Tô Đình Tuân.

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân (bìa phải) và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông, chúc mừng Nhà báo Tô Đình Tuân nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Thượng tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội - chúc mừng Nhà báo Tô Đình Tuân nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Thượng tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, chúc mừng Nhà báo Tô Đình Tuân nhận Huân chương Lao động hạng Ba.