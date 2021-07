Tối 20/6, Việt Nam có 2.640 ca mắc COVID-19 mới

Thứ Ba, ngày 20/07/2021 19:06 PM (GMT+7)

Bộ Y tế vừa công bố 2.640 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 4.795 ca.

Tối 20/7, Việt Nam có 2.640 ca mắc mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 2.635 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (1.803), Bình Dương (422), Đồng Nai (82), Đồng Tháp (60), Long An (46), Hà Nội (40), Đà Nẵng (29), Phú Yên (27), Cần Thơ (23), Ninh Thuận (22), Khánh Hòa (15), Bình Thuận (14), Kiên Giang (12), Nghệ An (8), Đắk Lắk (8 ), Bắc Ninh (4), Bình Định (3), Hưng Yên (3), Quảng Nam (2), Bạc Liêu (2), Vĩnh Phúc (2), An Giang (2), Kon Tum (2), Gia Lai (1), Bắc Giang (1), Đắk Nông (1), Lâm Đồng (1) trong đó có 477 ca trong cộng đồng.

Như vậy, trong ngày hôm nay, Việt Nam có 4.795 ca mắc mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 4.789 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (3322). Kon Tum lần đầu tiên kể từ khi dịch xảy ra đã ghi nhận 2 ca mắc.

Đến chiều 20/7, Việt Nam có tổng cộng 62.820 ca mắc, trong đó 60.735 ca trong nước và 2.085 ca nhập cảnh.

Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch thứ 4 kể từ 27/4 đến nay là 59.165 ca, trong đó có 8.669 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 11/59 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

Về điều trị, ngày 20/7, Việt Nam có 396 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 11.443 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị hồi sức tích cực (ICU) là 123 ca.

Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị tim phổi nhân tạo (ECMO) là 18 ca

Hôm nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca tử vong do COVID-19.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhận định: Việc điều trị các bệnh nhân Covid-19 vẫn trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, tại một số tỉnh, thành, tỷ lệ F0 có triệu chứng trở nặng đang tăng. Điều này là gánh nặng rất lớn, nhất là ở TP.HCM. Đặc biệt, ở Đồng Tháp, tỷ lệ bệnh nhân nặng đòi hỏi hỗ trợ oxy, oxy mask, oxy dòng cao (HFNC), ECMO..., ngày càng tăng.

Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã hực hiện 72.279 xét nghiệm cho 296.067 lượt người.

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 4.661.532 xét nghiệm cho 12.486.026 lượt người.

Về vắc-xin COVID-19, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 4.305.501 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 3.995.710 liều, tiêm mũi 2 là 309.791 liều.

Bộ Y tế chuẩn bị tiếp nhận 100 máy xét nghiệm RT-PCR và 63 máy tách chiết (giá trị khoảng 120 tỷ đồng) cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bộ Y tế kiến nghị với TP. Hồ Chí Minh cần bổ sung thêm nhân lực hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, truy vết, theo dõi các ca bệnh nhân F0 tại khu cách ly tạm thời trong khi chờ đợi chuyển đến bệnh viện điều trị, đặc biệt là tại các điểm nóng.

Chỉ đạo việc tiếp nhận và bố trí ổn định cho các cán bộ, sinh viên của trường đại học, cao đẳng tham gia hỗ trợ và xây dựng kế hoạch cụ thể cho hoạt động của đoàn này để tránh việc lãng phí nguồn lực.

Cần giãn bớt các lao động nhập cư ở các khu vực có nhiều nhà trọ để đảm bảo việc giãn cách, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh tại các khu vực này.

Tiếp tục tăng cường xét nghiệm cho khu có nguy cơ cao và khu có nguy cơ

Chỉ đạo các bệnh viện nhanh chóng tiếp nhân các bệnh nhân F0 chuyển biến nặng ở tuyến dưới chuyển lên để được điều trị kịp thời, tránh diễn biến nặng và tăng nguy cơ tử vong.

Cung cấp thêm máy thở HFNC và trang thiết bị bảo hộ, rà soát hệ thống cung cấp ô xy và bình ô xy cho các bệnh viện để bảo đảm đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

Kiên quyết đề nghị dừng hoạt động đối với các doanh nghiệp chưa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.

Số liệu tiêm vắc xin tại Việt Nam (cập nhật đến ngày 20/7) - Tổng số liều đã nhập: 8.997.040 - Tổng số liều đã tiêm: 4.305.501 - Số người tiêm mũi 1: 3.995.710 - Số người tiêm mũi 2: 309.791

