Toàn cảnh siêu cảng Cần Giờ gần 5 tỷ USD sắp khởi công

Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được quy hoạch tại khu vực cù lao Phú Lợi, cửa sông Cái Mép (xã Thạnh An, TPHCM). Dự án có tổng vốn hơn 128.800 tỷ đồng (gần 5 tỷ USD).

Phối cảnh Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Ảnh: Portcoast.

Mới đây, thành phố đã chốt liên danh nhà đầu tư chiến lược, đánh dấu bước tiến quan trọng của dự án gần 5 tỷ USD.

Liên danh được lựa chọn gồm VIMC, Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A. – doanh nghiệp thành viên của MSC, hãng tàu container lớn nhất thế giới. Trong đó, đối tác ngoại góp 49% vốn, được kỳ vọng mang theo nguồn hàng và mạng lưới vận tải toàn cầu cho cảng.

Dự án có quy mô 571ha, chiều dài cầu cảng chính khoảng 7-7,5km, đủ khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải đến 250.000 tấn.

Vị trí xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ chỉ cách cụm cảng Cái Mép - Thị Vải chưa đầy 2km theo đường chim bay, song hiện chưa có kết nối đường bộ trực tiếp.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, cảng sẽ hình thành 2-4 bến với tổng chiều dài hơn 2km, công suất khoảng 4,8 triệu TEUs. Tầm nhìn đến năm 2047, hệ thống mở rộng lên 13 bến, đạt công suất 16,9 triệu TEUs, đủ sức tiếp nhận các siêu tàu container cỡ lớn.

Để hoàn thiện hạ tầng kết nối, TPHCM dự kiến xây dựng cầu Cần Giờ trước năm 2029, nối khu vực với huyện Nhà Bè.

Đồng thời, trục đường Rừng Sác sẽ được mở rộng lên 10 làn xe, kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành. Sau năm 2030, thành phố tiếp tục đầu tư các tuyến đường trực tiếp vào cảng và tuyến trên cao dọc trục này.

UBND TPHCM đặt ra nhiều ràng buộc với nhà đầu tư: không được chuyển nhượng dự án trong 10 năm kể từ khi được giao đất; phải giải ngân tối thiểu 50.000 tỷ đồng trong 10 năm đầu và hoàn thành toàn bộ dự án trong 20 năm. Các yêu cầu này được triển khai theo tinh thần Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260.

Thành phố cũng yêu cầu nhà đầu tư đảm bảo hài hòa giữa hàng trung chuyển và xuất nhập khẩu, tránh ảnh hưởng đến các cảng lân cận, đồng thời chú trọng bảo vệ hệ sinh thái đặc thù của Cần Giờ.

Khi hoàn thành, cảng được kỳ vọng trở thành trung tâm trung chuyển container quốc tế, góp phần nâng vị thế hàng hải Việt Nam trong chuỗi logistics toàn cầu. Dự án ước tính mang lại nguồn thu 34.000-40.000 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho 6.000-8.000 lao động trực tiếp cùng hàng chục nghìn việc làm gián tiếp.