Tình tiết mới vụ 2 người cùng khẳng định là chủ nhân biển số xe tứ quí 8888

Sáng 10-8, trao đổi với Báo Người Lao Động, anh N.X.T, một trong 2 người cho rằng mình là chủ nhân của biển số "Vip" 38F8 - 8888, cho hay sau khi anh cùng ông Hà Huy Khang (ngụ huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), người đã tặng anh chiếc xe trên nhân ngày cưới, đã làm việc với công an tỉnh Hà Tĩnh vào ngày hôm qua (9-8) thì sáng nay cơ quan chức năng đã có giấy thông báo kết quả giám định.

Cơ quan chức năng tiến hành giám định chiếc xe của anh N.X.T (Ảnh N.X.T)

Theo đó, trong thông báo giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh ghi rõ xe mô tô nhãn hiệu Honda, số loại Dream II, sơn màu nâu, mang biển kiểm soát 38F8 - 8888, đứng tên chủ sở hữu là ông Hà Huy Khang, có vị trí đóng số máy không phát hiện dấu vết tẩy xóa, sửa chữa; sử dụng hóa chất chuyên dụng, phát hiện hàng chữ, số HA08E-0507884 là số máy nguyên thủy.

Sau khi tiến hành giám định xong, hoàn trả lại xe mô tô đã gửi đến giám định.

"Như vậy, kết quả quá trình giám định của cơ quan chức năng đã khẳng định được chiếc xe mà anh Khang tặng tôi là "chính chủ" và biển số xe 38F8 – 8888 là của xe tôi. Còn việc anh Đức nói biển kiểm soát trên là của anh ấy thì cái đó hãy để cơ quan công an điều tra làm rõ", anh T. cho hay.

Giấy thông báo kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh gửi cho anh T. (Ảnh N.X.T)

Cũng theo anh T., hiện anh cũng đang kiến nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ việc tại sao Phòng công chứng Lê Văn Lan có trụ sở tại tỉnh Nghệ An lại công chứng được những bộ hồ sơ cho chiếc xe máy của anh Đức đem rao bán.

"Đồng thời làm rõ mục đích, động cơ của các đối tượng trong việc làm số khung số máy cũng như giấy tờ của chiếc xe mà anh Đức rao bán trên mạng xã hội. Vì ở đây đã có dấu hiệu phạm pháp khi làm giả con dấu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức nhà nước", anh T. nói.

Trước đó như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào vào cuối tháng 7, anh Lê Huy Đức (ở Hà Tĩnh) đăng tải công khai trên mạng rao bán chiếc Honda Super Dream đời 2003 biển số 38 F8-8888 với giá lên đến 288 triệu đồng. Với nội dung rao bán, đây là chiếc xe chính chủ, đã được dọn kỳ công, biển Vip, thuộc hạng vô giá. Khi chiếc xe này rao bán cũng được nhiều người trong giới đam mê xe quan tâm.

Chiếc xe mà anh Đức rao bán trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, khi sự việc được báo chí đưa tin thì bất ngờ anh N.X.T (ngụ tại TP Hồ Chí Minh) lại đăng tải thông tin cho rằng bản thân là chủ sở hữu biển số 38 F8-8888.

Anh T., cho hay chiếc xe của gia đình anh hiện đang sử dụng được anh Khang tặng anh trong dịp lấy vợ vào năm 2008 và sử dụng từ đó cho đến nay. Xe này thời điểm đó chủ nhân mua giá hơn 15 triệu đồng. Tuy nhiên, chiếc xe sau đó bị mất giấy tờ nên vào năm 2014, anh đã làm thủ tục xác minh nguồn gốc phương tiện xe cơ giới tại công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối với chiếc xe mà mình rao bán trên mạng xã hội, trả lời báo chí anh anh Lê Hữu Đức cho biết, chiếc xe Honda Super Dream đời 2003 biển số 38 F8-8888 anh rao bán giá 288 triệu được mua qua mạng. Thời điểm mua xe chỉ có giấy tờ mua bán chứ không có giấy đăng ký xe chính chủ cũ. Còn về thủ tục sang tên phía người bán lo.

Tuy nhiên, điều đáng nói là trong giấy đăng ký xe Honda Super Dream đời 2003 biển số 38 F8-8888 của anh Đức do Công an thành phố Hà Tĩnh cấp ngày 8-5-2023 thể hiện có số khung, số máy trùng với giấy xác minh nguồn gốc phương tiện xe cơ giới của anh X.T được Công an huyện Can Lộc ký xác nhận vào năm 2014.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

