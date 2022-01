Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam tuần qua (17 - 23/1)

Thứ Hai, ngày 24/01/2022 10:40 AM (GMT+7) Chia sẻ

Tuần qua, Việt Nam tiếp tục đà giảm số trường hợp tử vong, nhưng đáng lưu ý là đã ghi nhận những trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng Omicron ngoài cộng đồng.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 12:19 24/01/2022 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm qua Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm qua TỔNG +14.934 2.134.788 36.684 123 1 Hà Nội +2.967 108.829 369 16 2 TP.HCM +138 512.774 20.155 6 3 Đà Nẵng +984 25.186 93 3 4 Hải Phòng +764 25.412 32 5 5 Hưng Yên +629 14.714 2 0 6 Thanh Hóa +489 16.117 11 0 7 Quảng Nam +435 11.336 19 1 8 Quảng Ninh +427 10.410 6 0 9 Thái Nguyên +399 6.187 2 1 10 Bắc Ninh +377 20.359 30 0 11 Nghệ An +372 11.783 37 0 12 Bình Phước +361 43.867 142 6 13 Bình Định +358 29.449 104 0 14 Hải Dương +351 8.582 10 1 15 Bến Tre +347 36.342 355 5 16 Quảng Ngãi +326 12.449 30 0 17 Phú Thọ +308 5.891 9 0 18 Hòa Bình +284 5.705 15 1 19 Thừa Thiên Huế +282 19.651 114 0 20 Khánh Hòa +279 60.533 268 2 21 Vĩnh Phúc +276 7.959 8 0 22 Nam Định +266 7.758 8 0 23 Bắc Giang +254 12.519 18 0 24 Lâm Đồng +216 14.598 50 2 25 Cà Mau +190 54.487 267 6 26 Tây Ninh +167 86.894 802 5 27 Thái Bình +157 5.641 0 0 28 Lạng Sơn +153 3.617 9 1 29 Ninh Bình +143 3.071 6 3 30 Vĩnh Long +137 52.507 639 7 31 Hà Nam +129 4.609 0 0 32 Bạc Liêu +128 34.776 342 4 33 Đắk Nông +126 7.750 19 0 34 Lào Cai +119 2.299 1 0 35 Trà Vinh +100 37.319 208 3 36 Hà Giang +96 11.193 21 0 37 Điện Biên +95 1.842 1 0 38 Phú Yên +92 9.578 52 0 39 Yên Bái +91 2.128 0 0 40 Gia Lai +87 9.563 28 1 41 Quảng Bình +86 5.315 7 0 42 Sơn La +82 3.228 0 0 43 Bà Rịa - Vũng Tàu +73 30.785 328 0 44 Hậu Giang +72 15.515 144 0 45 Tuyên Quang +67 2.831 0 0 46 Kiên Giang +66 32.769 740 3 47 Quảng Trị +60 3.893 5 0 48 Hà Tĩnh +56 2.289 6 0 49 Đồng Tháp +50 46.964 911 10 50 Kon Tum +45 1.880 0 0 51 Bình Dương +40 292.325 3.359 4 52 Long An +40 41.358 975 0 53 Bình Thuận +40 28.991 358 3 54 An Giang +38 34.939 1.263 0 55 Cần Thơ +36 44.225 827 8 56 Sóc Trăng +35 32.290 531 9 57 Cao Bằng +35 1.423 2 0 58 Ninh Thuận +27 6.745 55 0 59 Đồng Nai +26 99.610 1.639 0 60 Lai Châu +26 822 0 0 61 Bắc Kạn +19 815 2 0 62 Tiền Giang +16 34.841 1.180 7 63 Đắk Lắk 0 15.251 70 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 24/01/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 176.429.307 Số mũi tiêm hôm qua 530.857

Hà Nội tiếp tục là địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 (F0) mới so với các tỉnh, thành khác tại Việt Nam trong tuần qua (từ ngày 17 - 23/1). Cụ thể, tổng cộng 7 ngày qua, Hà Nội ghi nhận 20.400 F0, trung bình là hơn 2.914 F0/ngày.

Cùng với đó, số bệnh nhân COVID-19 tử vong tại Hà Nội trong tuần qua đã tăng 24 trường hợp so với tuần trước đó (95 so với 71), và là tăng 60 trường hợp so với tuần trước đó nữa (95 so với 35).

Ngược lại, số F0 tại TP.HCM trong tuần qua đã giảm hơn một nửa so với tuần trước. Cụ thể, TP.HCM ghi nhận 1.517 F0 từ ngày 17 - 23/1 (tuần 10 - 16/1 là 3.447), như vậy trung bình tuần qua chỉ còn gần 217 F0/ngày (so với con số trung bình hơn 492 F0/ngày của tuần trước).

Về số bệnh nhân COVID-19 tử vong tại TP.HCM, thành phố này ghi nhận 71 trường hợp trong tuần qua, thấp hơn so với 121 trường hợp của tuần trước hay 160 trường hợp của tuần trước nữa. Đó là những con số thống kê chưa trừ các trường hợp chuyển viện từ các tỉnh/thành khác tới TP.HCM, chẳng hạn tuần 17 - 23/1 có tới 13 trường hợp trong tổng số 71 trường hợp như vậy.

Còn tổng thể trên cả nước, tuần qua, Việt Nam ghi nhận thêm 112.154 F0 mới trong nước (chưa bao gồm 356 trường hợp nhập cảnh), tăng nhẹ 612 F0 so với tuần trước.

Tính đến hết tuần rồi, Việt Nam đã ghi nhận 135 ca mắc COVID-19 nhiễm biến chủng biến chủng Omicron, gồm tại Hà Nội (14), Quảng Nam (27), TP.HCM (68), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (8), Khánh Hòa (11), Long An (1) và Quảng Ninh (2). Trong số đó, có 135 ca nhập cảnh được cách ly ngay, 3 ca cộng đồng tại TP.HCM.

Mặc dù tăng về lượng F0 mới trên cả nước, song số trường hợp tử vong đã tiếp tục được kéo giảm trong giai đoạn này. Theo đó, từ ngày 17 - 23/1, cả nước có 1.110 trường hợp tử vong, giảm 180 trường hợp so với 7 ngày trước đó.

Như vậy, tổng số trường hợp tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 36.719 trường hợp, chiếm tỉ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm. Hiện, Việt Nam xếp thứ 25/224 quốc gia và vùng lãnh thổ về chỉ số này.

Về chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm đến nay là hơn 176 triệu liều, trong đó tiêm mũi 1 là khoảng 79 triệu liều, tiêm mũi 2 là khoảng 74 triệu liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là hơn 23 triệu liều.

Trước đó, ngày 22/1, Bộ Y tế đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước được về quê nhân dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương hướng dẫn người dân về quê phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, gồm 5K và tự theo dõi sức khỏe, nhất là việc “không cách ly y tế” đối với người dân. Trong trường hợp người dân có biểu hiện mắc COVID-19 (như sốt, ho, khó thở...) thì phải hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại, thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn, xét nghiệm và xử lý theo quy định.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/tinh-hinh-dich-covid-19-tai-viet-nam-tuan-qua-17-23/1-c2a24...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/tinh-hinh-dich-covid-19-tai-viet-nam-tuan-qua-17-23/1-c2a24424.html