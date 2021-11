Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam ngày 1/11

Thứ Hai, ngày 01/11/2021 18:09 PM (GMT+7)

Theo Bộ Y tế, số ca COVID-19 ghi nhận trong 24 giờ qua tăng so với ngày trước đó.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 19:56 01/11/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +5.595 921.881 22.096 48 1 TP.HCM +927 433.069 16.577 25 2 Hà Nội +57 4.692 59 0 3 Bình Dương +682 233.793 2.434 11 4 Đồng Nai +657 66.383 579 2 5 Kiên Giang +469 9.450 84 0 6 Bạc Liêu +382 3.549 34 3 7 An Giang +215 11.087 136 0 8 Sóc Trăng +194 5.218 52 1 9 Bình Thuận +167 5.440 68 0 10 Đắk Lắk +164 4.238 16 0 11 Tiền Giang +163 16.807 415 0 12 Tây Ninh +157 11.048 160 1 13 Cần Thơ +149 7.238 128 2 14 Bà Rịa - Vũng Tàu +109 4.801 51 0 15 Long An +100 34.874 494 0 16 Hà Giang +98 891 0 0 17 Đồng Tháp +89 9.850 266 1 18 Bình Phước +72 1.806 12 0 19 Trà Vinh +72 2.892 19 0 20 Phú Thọ +70 787 0 0 21 Cà Mau +68 1.868 14 1 22 Ninh Thuận +62 1.500 31 1 23 Bắc Ninh +50 2.104 14 0 24 Vĩnh Long +50 2.714 60 0 25 Hậu Giang +47 1.409 2 0 26 Bến Tre +37 2.441 71 0 27 Thanh Hóa +34 1.033 6 0 28 Kon Tum +29 267 0 0 29 Lâm Đồng +25 544 2 0 30 Hà Nam +23 1.052 0 0 31 Nghệ An +22 2.440 18 0 32 Thừa Thiên Huế +22 1.169 11 0 33 Khánh Hòa +21 9.015 101 0 34 Gia Lai +18 1.719 5 0 35 Quảng Ngãi +14 1.615 7 0 36 Quảng Nam +14 1.269 5 0 37 Quảng Bình +13 1.956 6 0 38 Nam Định +10 320 1 0 39 Bình Định +9 1.678 16 0 40 Bắc Giang +9 5.919 14 0 41 Phú Yên +5 3.150 34 0 42 Lào Cai +4 141 0 0 43 Thái Nguyên +4 22 0 0 44 Vĩnh Phúc +3 270 3 0 45 Hà Tĩnh +3 523 5 0 46 Tuyên Quang +2 19 0 0 47 Quảng Trị +2 481 2 0 48 Hòa Bình +1 19 0 0 49 Thái Bình +1 112 0 0 50 Hải Phòng 0 42 0 0 51 Ninh Bình 0 104 0 0 52 Yên Bái 0 15 0 0 53 Điện Biên 0 66 0 0 54 Bắc Kạn 0 6 0 0 55 Quảng Ninh 0 33 0 0 56 Lai Châu 0 16 0 0 57 Đắk Nông 0 916 7 0 58 Hưng Yên 0 316 1 0 59 Sơn La 0 291 0 0 60 Đà Nẵng 0 4.971 74 0 61 Lạng Sơn 0 222 1 0 62 Hải Dương 0 201 1 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 31/10/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 82.051.163 Số mũi tiêm hôm qua 541.488

Theo Bộ Y tế, tính từ 16h ngày 31/10 đến 16h ngày 1/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.598 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 5.595 ca ghi nhận trong nước (tăng 91 ca so với ngày trước đó) tại 49 tỉnh, thành phố (có 2.321 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (927), Bình Dương (682), Đồng Nai (657), Kiên Giang (469), Bạc Liêu (382), An Giang (215), Sóc Trăng (194), Bình Thuận (167), Đắk Lắk (164), Tiền Giang (163), Tây Ninh (157), Cần Thơ (149), Bà Rịa - Vũng Tàu (109), Long An (100), Hà Giang (98), Đồng Tháp (89), Trà Vinh (72), Bình Phước (72), Phú Thọ (70), Cà Mau (68), Ninh Thuận (62), Hà Nội (57), Vĩnh Long (50), Bắc Ninh (50), Hậu Giang (47), Bến Tre (37), Thanh Hóa (34), Kon Tum (29), Lâm Đồng (25), Hà Nam (23), Thừa Thiên Huế (22), Nghệ An (22), Khánh Hòa (21), Gia Lai (18), Quảng Ngãi (14), Quảng Nam (14), Quảng Bình (13), Nam Định (10), Bình Định (9), Bắc Giang (9), Phú Yên (5), Thái Nguyên (4), Lào Cai (4), Hà Tĩnh (3), Vĩnh Phúc (3), Quảng Trị (2), Tuyên Quang (2), Thái Bình (1), Hòa Bình (1).

Như vậy, sau 24 giờ, TP.HCM giảm 114 ca, An Giang giảm 127 ca, Tiền Giang giảm 59 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Kiên Giang (+174), Tây Ninh (+47), Bà Rịa - Vũng Tàu (+45).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 4.871 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 926.720 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 152/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 9.408 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 921.881 ca, trong đó có 819.248 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 13 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Kạn.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (433.069), Bình Dương (233.740), Đồng Nai (66.436), Long An (34.947), Tiền Giang (16.807).

Số bệnh nhân khỏi bệnh: Hôm nay, Bộ Y tế công bố 1.731 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, giảm 267 ca so với ngày hôm qua (31/10 là 1.998 ca).

Đến nay, tổng số ca được điều trị khỏi tại Việt Nam là 822.065 ca.

Hôm nay, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.962 ca, tăng 122 ca so với ngày hôm qua (31/10 là 2.840 ca).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 31/10 đến 17h30 ngày 1/11 ghi nhận 48 ca tử vong tại: TP. Hồ Chí Minh (25), Bình Dương (11), Bạc Liêu (3), Đồng Nai (2), Cần Thơ (2), Cà Mau (1), Đồng Tháp (1), Ninh Thuận (1), Sóc Trăng (1), Tây Ninh (1).

Như vậy, trong ngày hôm nay, giảm 1 ca tử vong so với ngày hôm qua (31/10 ghi nhận 52 ca tử vong).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 57 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.135 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong những ngày qua, tỉnh Bắc Ninh xuất hiện nhiều chùm ca dương tính liên quan các công nhân công ty thuộc khu công nghiệp trên địa bàn huyện Quế Võ, thành phố Bắc Ninh và người nhà của các ca bệnh.

