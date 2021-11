Tình hình dịch COVID-19 trong cả nước ngày 12/11

Thứ Sáu, ngày 12/11/2021 18:04 PM (GMT+7)

Bộ Y tế vừa ghi nhận 8.976 ca mắc COVID-19 trong nước tại 56 tỉnh, thành phố, trong đó có 4.180 ca cộng đồng.

công bố hôm nay TỔNG +8.976 1.004.879 22.895 81 1 TP.HCM +1.388 445.203 16.968 42 2 Hà Nội +176 5.992 61 0 3 Đồng Nai +813 76.603 621 1 4 An Giang +661 16.216 179 2 5 Bình Dương +654 242.296 2.534 5 6 Tiền Giang +634 20.150 442 5 7 Tây Ninh +517 14.859 176 3 8 Kiên Giang +403 13.856 118 4 9 Đồng Tháp +383 12.527 271 1 10 Sóc Trăng +298 7.576 60 0 11 Bình Thuận +287 8.073 75 0 12 Vĩnh Long +284 4.126 64 0 13 Cà Mau +258 3.850 17 1 14 Bạc Liêu +252 6.424 62 4 15 Cần Thơ +178 9.045 146 1 16 Bà Rịa - Vũng Tàu +177 6.224 54 1 17 Khánh Hòa +170 9.855 104 0 18 Long An +110 36.289 524 4 19 Hậu Giang +101 1.989 6 0 20 Bình Phước +99 2.687 13 0 21 Trà Vinh +85 3.863 22 1 22 Bến Tre +84 3.132 73 0 23 Hà Giang +62 2.125 1 1 24 Đắk Nông +60 1.290 8 0 25 Bình Định +57 2.152 18 0 26 Lâm Đồng +54 816 4 0 27 Thái Bình +54 190 0 0 28 Bắc Ninh +49 2.722 14 0 29 Ninh Thuận +47 3.061 35 0 30 Nghệ An +47 2.883 20 1 31 Quảng Nam +45 1.614 5 0 32 Thừa Thiên Huế +44 1.476 11 0 33 Bắc Giang +42 6.384 14 0 34 Quảng Ngãi +38 1.938 8 0 35 Thanh Hóa +37 1.444 7 1 36 Đà Nẵng +34 5.174 74 0 37 Phú Thọ +34 1.347 0 0 38 Quảng Bình +33 2.085 6 0 39 Hải Dương +30 337 1 0 40 Quảng Trị +29 565 2 0 41 Nam Định +27 653 1 0 42 Quảng Ninh +23 201 0 0 43 Gia Lai +23 2.283 5 0 44 Hưng Yên +18 484 2 0 45 Hà Tĩnh +18 671 5 0 46 Hải Phòng +16 105 0 0 47 Hà Nam +11 1.183 0 0 48 Phú Yên +8 3.239 34 0 49 Lạng Sơn +6 276 1 0 50 Sơn La +5 326 0 0 51 Vĩnh Phúc +3 331 3 0 52 Tuyên Quang +2 42 0 0 53 Thái Nguyên +2 79 0 0 54 Điện Biên +2 199 0 0 55 Kon Tum +2 334 0 0 56 Hòa Bình +2 30 0 0 57 Bắc Kạn 0 9 0 0 58 Yên Bái 0 19 0 0 59 Lào Cai 0 149 0 0 60 Ninh Bình 0 131 0 0 61 Đắk Lắk 0 5.658 26 3 62 Cao Bằng 0 4 0 0 63 Lai Châu 0 35 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 11/11/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 96.669.683 Số mũi tiêm hôm qua 981.087

Theo Bộ Y tế, tính từ 16h ngày 11/11 đến 16h ngày 12/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.982 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 8.976 ca ghi nhận trong nước (tăng 831 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố. Trong số 8.976 ca ghi nhận trong nước, có 4.180 ca trong cộng đồng.

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (1.388), Đồng Nai (813), An Giang (661), Bình Dương (654), Tiền Giang (634), Tây Ninh (517), Kiên Giang (403), Đồng Tháp (383), Sóc Trăng (298), Bình Thuận (287), Vĩnh Long (284), Cà Mau (258), Bạc Liêu (252), Cần Thơ (178), Bà Rịa - Vũng Tàu (177), Hà Nội (176), Khánh Hòa (170), Long An (110), Hậu Giang (101), Bình Phước (99), Trà Vinh (85), Bến Tre (84), Hà Giang (62), Đắk Nông (60), Bình Định (57), Thái Bình (54), Lâm Đồng (54), Bắc Ninh (49), Ninh Thuận (47), Nghệ An (47), Quảng Nam (45), Thừa Thiên Huế (44), Bắc Giang (42), Quảng Ngãi (38), Thanh Hóa (37), Đà Nẵng (34), Phú Thọ (34), Quảng Bình (33), Hải Dương (30), Quảng Trị (29), Nam Định (27), Gia Lai (23), Quảng Ninh (23), Hà Tĩnh (18), Hưng Yên (18), Hải Phòng (16), Hà Nam (11), Phú Yên (8 ), Lạng Sơn (6), Sơn La (5), Vĩnh Phúc (3), Thái Nguyên (2), Hòa Bình (2), Kon Tum (2), Điện Biên (2), Tuyên Quang (2).

Trong 24 giờ qua, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Đắk Lắk giảm 162 ca, Tây Ninh giảm 139 ca, Đồng Nai giảm 117 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Tiền Giang tăng 217 ca, TP. Hồ Chí Minh tăng 203 ca, Vĩnh Long tăng 125 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 8.033 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.009.879 ca nhiễm, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 10.250 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.004.879 ca, trong đó có 853.394 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Yên Bái, Bắc Kạn, Cao Bằng.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (445.203), Bình Dương (242.243), Đồng Nai (76.656), Long An (36.362), Tiền Giang (20.150).

Số bệnh nhân khỏi bệnh: Hôm nay, cả nước có 10.263 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, tăng 8.369 ca so với ngày trước đó (ngày 11/11 có 1.894 ca khỏi bệnh).

Đến nay, tổng số ca được điều trị khỏi tại Việt Nam là 856.211 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.515 ca, giảm 52 ca so với ngày trước đó (ngày 11/11, cả nước có 3.567 ca nặng).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 11/11 đến 17h30 ngày 12/11 ghi nhận 81 ca tử vong tại: TP. Hồ Chí Minh (42), Bình Dương (5), Tiền Giang (5), Long An (4), Kiên Giang (4), Bạc Liêu(4), Đắk Lắk (3), Tây Ninh (3), An Giang (2), Hà Giang (1), Trà Vinh (1), Thanh Hóa (1), Nghệ An (1), Đồng Nai (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Đồng Tháp (1), Cần Thơ (1), Cà Mau (1).

Như vậy, hôm nay số ca tử vong trong cả nước giảm 3 ca so với ngày hôm qua (ngày 11 có 84 ca tử vong).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 74 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.930 ca, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca nhiễm.

So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

