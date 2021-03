Tin tức 24h qua: YouTuber Thơ Nguyễn làm việc với cơ quan chức năng về video "xin vía học giỏi"

Thứ Hai, ngày 15/03/2021 20:00 PM (GMT+7)

YouTuber Thơ Nguyễn làm việc với cơ quan chức năng về video "xin vía học giỏi"; Đại diện chùa Tam Chúc lên tiếng về việc "biển người" chen chân đi lễ chùa... là những tin nóng nhất 24h qua.

YouTuber Thơ Nguyễn làm việc với cơ quan chức năng về video "xin vía học giỏi"

Ngày 15/3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương làm việc với bà N.T.H.T (sinh năm 1992, chủ kênh Tiktok “Thơ Nguyễn”) liên quan đến việc đăng tải video "xin vía học giỏi" trên kênh TikTok.

YouTuber Thơ Nguyễn cho biết, đăng tải đoạn video có nội dung “xin vía học giỏi” trên mạng xã hội TikTok ngày 27/2/2021 gồm có 2 phần. Phần 1 là nội dung video gây tranh cãi, dậy sóng trên cộng đồng mạng, phần 2 là video “đính chính” với các em nhỏ, đây là búp bê thường, không phải là búp bê ma, muốn học giỏi thì phải siêng học chứ không cầu xin được.

Cơ quan chức năng mời làm việc với YouTuber Thơ Nguyễn

TikTok chỉ cho đăng tải mỗi đoạn video có thời lượng tối đa là 60 giây nên có tình trạng là video nêu trên được đăng tải ở hai thời điểm khác nhau (không liên tục) gây hiểu nhầm cho cộng đồng mạng.

YouTuber này có những biểu hiện không tốt về sức khỏe và tâm lý nên đã xin phép cơ quan chức năng tạm dừng buổi làm việc để về nghỉ ngơi và thống nhất sẽ tiếp tục làm việc vào chiều ngày mai 16/3.

Dự kiến ngày 5/4, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ

Ngày 15/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH). Theo chương trình dự kiến, kỳ họp thứ 11 sẽ khai mạc vào ngày 24/3 và bế mạc ngày 8/4.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành quỹ thời gian nhất định cho công tác nhân sự. Cụ thể, dự kiến ngày 1/4, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Ngày 2/4, UBTVQH báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước; Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ 54 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Cùng ngày, kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố và Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ nhậm chức. Sau đó, Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 5/4, UBTVQH báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín và công bố kết quả, Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ.

Đại diện chùa Tam Chúc lên tiếng về việc "biển người" chen chân đi lễ chùa

Sáng 15/3, đại diện chùa Tam Chúc, Hà Nam cho biết, ngày 14/3 khoảng 4 đến 5 vạn khách đến chùa Tam Chúc để để du xuân, lễ chùa.

Lượng người dân đi lễ chùa đông ngày hôm qua là hiện tượng tăng đột biến, đây cũng là ngày đông nhất từ đầu năm đến giờ. Hiện tượng ùn tắc đó chỉ là ùn tắc cục bộ tại nhà đón tiếp, khi du khách đến phải để xe cũng như khai báo y tế và lựa chọn các phương tiện vận chuyển để đi vào. Còn các khu vực khác trong chùa không quá đông.

Cảnh tượng người dân đi lễ đông nghịt tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) ngày 14/3

Sau khi xảy ra cảnh tượng người dân đi lễ đông đúc, Ban quản lý chùa Tam Chúc phải tăng cường thêm 30 xe khách loại 45 chỗ, đồng thời ba lần dừng bán vé xe điện, vé thuyền để giảm tải khách. Lượng khách đông nhất từ 9h sáng, đến 10h30 sáng, Ban quản lý chùa Tam Chúc đã giải tỏa được ùn tắc.

Bên cạnh đó, Ban quản lý Chùa Tam Chúc không cho thuyền xuất bến khi thuyền vượt quá số người quy định nên mọi người phải xếp hàng tại bến thuyền. Về phòng chống dịch COVID-19, nhà chùa đã bố trí 20 điểm phát khẩu trang miễn phí, 700 tình nguyện viên đo thân nhiệt, hỗ trợ khách khai báo y tế trực tiếp và khai báo qua QR-Code.

Thượng tá biên phòng ở An Giang nói gì về việc hàng lậu chất đầy nhà?

Vào ngày 28/2, tổ công tác phòng chống buôn lậu thuộc Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an phường Vĩnh Ngươn kiểm tra 3 căn nhà tại địa phương, qua đó phát hiện bên trong có hơn 1.140 sản phẩm, hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ nên lập biên bản tạm giữ để điều tra.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định 2 trong 3 căn nhà này là do vợ chồng thượng tá Hoàng Văn Nam- Phó Trưởng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang- đứng tên sở hữu nhưng có 1 căn đã cho người khác thuê để ở. Riêng căn nhà thứ 3 ở khu vực gần đó là do bà Trần Thị Dũng (SN 1970, chị vợ thượng tá Nam, làm chủ hộ).

Nhiều hàng hóa không hóa đơn, chứng từ chất đầy trong 2 căn nhà do vợ chồng thượng tá Nam đứng tên

Thượng tá Hoàng Văn Nam cho biết: "Tôi được cử đi học lớp cao cấp chính trị ở Đà Lạt từ tháng 11/2020 đến nay, sau khi được trường cho nghỉ phép 2 ngày về đến nhà và làm tường trình gửi đơn vị là Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm một cách đầy đủ. Tết Nguyên đán mới về rồi đến mùng 4, mùng 5 Tết lại đi tiếp nên không hề hay biết chuyện gì hết.

Bà chị vợ gửi đồ ở số nhà 142 thì lại có người đến thuê đã 4 năm nay rồi. Còn nhà của tôi đang ở thì tôi nghe nói bà ấy gửi tổng cộng hơn 400kg hàng hóa".

