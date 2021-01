Tin tức 24h qua: Xác minh nhân thân hai cháu bé bị bỏ rơi kèm lá thư "bố mẹ đã chết"

Thứ Hai, ngày 11/01/2021 20:00 PM (GMT+7)

Xác minh nhân thân hai cháu bé bị bỏ rơi kèm lá thư "bố mẹ đã chết"; Y Tý, Lào Cai tuyết rơi trắng trời... là những tin nóng nhất 24h qua.

Xác minh nhân thân hai cháu bé bị bỏ rơi kèm lá thư "bố mẹ đã chết"

Liên quan tới việc hai cháu bé bị bỏ rơi trên đê sông Hồng kèm theo lá thư "bố mẹ đã chết", chính quyền xã Lê Lợi (Thường Tín, Hà Nội) đã giao cho cán bộ tư pháp của xã phối hợp với lực lượng công an tiếp tục xác minh làm rõ nhân thân 2 cháu.

Cán bộ tư pháp của xã Lê Lợi cho biết , cách đây 4 tháng, bà Bích (người phát hiện ra 2 cháu bé bị bỏ rơi) dẫn theo một nhà sư (có tên là Tâm) và 2 người đàn ông, cầm theo 2 tờ giấy chứng sinh của 2 cháu nhỏ đến uỷ ban xin nhận con nuôi.

Chính quyền địa phương đang xác định nhân thân hai cháu bé bị bỏ rơi

Lúc đó, bà Bích giới thiệu người đi cùng là ông ngoại của 2 cháu bé mà gia đình bà muốn nhận nuôi. Tuy nhiên do hồ sơ không đủ, xã yêu cầu cần có giấy khai sinh mới hoàn tất thủ tục xin con nuôi. Chính quyền đã hướng dẫn bà Bích làm thủ tục khai sinh cho các cháu, gia đình nhất trí, nhưng sau đó không thấy quay lại.

Chưa thể khẳng định 2 cháu bé trước đây và 2 cháu bé bị bỏ rơi là một nên chính quyền đang cho xác minh.

Trước đó, trưa 9/1, bà Bích phát hiện hai cháu bé bị bỏ rơi trên đê sông Hồng đứng khóc lóc, tay cầm túi xách, bên trong có lá thư viết tay, quần áo và 1,2 triệu đồng.Nội dung lá thư viết tay ghi, 2 cháu nhỏ là chị em và đã mất cha mẹ, người thân không thể nuôi dưỡng được nhờ người nuôi giúp 2 cháu.

Y Tý, Lào Cai tuyết rơi trắng trời

Sáng nay (11/1), người dân ở xã Y Tý (huyện Bát Xát, Lào Cai) bất ngờ khi thức dậy thấy cảnh tuyết phủ trắng xóa mọi cảnh vật.

Những cơn mưa tuyết vẫn đang rơi xuống phủ trắng mọi thứ.

Ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai cho hay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ đêm qua, một số vùng núi cao ở dãy Hoàng Liên Sơn đã có tuyết rơi. Nhiệt độ sáng nay tại thị trấn Sa Pa là - 0,8 độ C. Cứ lên cao 100m thì nhiệt độ lại giảm 0,6 độ C thì trên các dãy núi cao nhiệt độ sẽ xuống âm độ C vì vậy, mưa tuyết có thể xảy ra nhiều nơi.

Dự báo khoảng đêm nay đến sáng ngày mai (12/1), khả năng cao khu vực thị trấn Sa Pa sẽ có tuyết rơi với mật độ dày.

Rất nhiều phương tiện gặp nạn vì tuyết dày gây trơn trượt trên QL4D. Các loại phương tiện bị cấm lưu thông bao gồm xe tải (trừ xe chở xăng dầu, xe bưu chính, xe chở hàng cứu trợ, xe ưu tiên) lưu thông trên QL4D từ nút giao IC19 cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Các xe tải từ 4 trục trở lên sẽ bị cấm đi từ Sa Pa đến đỉnh đèo Trạm Tôn.

Du khách mua 4kg mực ở làng chài Mũi Né, về nhà cân lại còn 2,2kg

Một số du khách phản ánh về tình trạng cân thiếu số lượng khi mua hải sản tại Làng chài Mũi Né, thuộc Khu du lịch Quốc gia Mũi Né, Bình Thuận. Trong đó, có du khách phản ánh mua 4kg mực tại đây, khi về cân lại chỉ còn 2,2 kg. Khi bị phản ánh, một số hộ kinh doanh còn cho rằng "nơi đây chỉ bán thiếu ký mới có giá rẻ, chứ bán đủ ký thì không có giá đó".

Đoàn kiểm tra đối chứng các chiếc cân tại Làng chài Mũi Né

Sáng 10/1, Đoàn kiểm tra liên ngành của TP Phan Thiết ra quân kiểm tra tình hình kinh doanh của các hộ tiểu thương tại đây. Đoàn đã phát hiện 13/19 chiếc cân không đảm bảo đủ số ký, có một số cân được phát hiện sai số 0,7kg/1kg, tức khi mua 1,7kg hải sản tại đây thì số ký thực chỉ là 1kg.

Đoàn liên ngành của TP Phan Thiết đã lập biên bản vi phạm của những trường hợp trên, cho ký cam kết, đồng thời thu giữ 6 chiếc cân chênh lệch lớn.

Khởi tố nam tiếp viên hàng không làm lây lan COVID-19

Tối 11/1, Bộ Y tế công bố thêm 1 ca mắc COVID-19, là ca nhập cảnh, được cách ly tại TP.HCM. Việt Nam ghi nhận 1515 ca.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TPHCM đã có quyết định khởi tố bị can D.T.H (28 tuổi, là bệnh nhân 1342, nam tiếp viên hàng không Vietnam Airlines) để điều tra về tội “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Ở một diễn biến khác, đại diện Học viện Quân y cho biết, ngày mai 12/1, 40 tình nguyện viên sẽ tiếp tục được tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19 Nanocovax ở liều cao nhất 75μg. Về kế hoạch tiêm thử nghiệm, trong nhóm 20 tình nguyện viên, sẽ có 3 tình nguyện viện được lựa chọn ngẫu nhiên để tiêm trước.

Sau khi tiêm, các tình nguyện viên sẽ ở lại Học viện Quân y để giám sát chặt sức khỏe trong vòng 72 giờ.

