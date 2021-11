Tin tức 24h qua: Tòa án thụ lý vụ bà Nguyễn Phương Hằng kiện ông Nguyễn Đức Hiển

Thứ Năm, ngày 18/11/2021 20:00 PM (GMT+7)

Tòa án thụ lý vụ bà Nguyễn Phương Hằng kiện ông Nguyễn Đức Hiển; Lời khai của đôi vợ chồng giết chủ nợ, phi tang xác gây rúng động Hải Dương... là những tin nóng nhất 24h qua.

Tòa án thụ lý vụ bà Nguyễn Phương Hằng kiện ông Nguyễn Đức Hiển

Ngày 18/11, đại diện TAND TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết đã thụ lý vụ án liên quan đến tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) và bị đơn là ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP HCM).

Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng có đơn yêu cầu TAND TP Thủ Dầu Một buộc ông Nguyễn Đức Hiển xin lỗi và đăng xin lỗi bà trên báo Pháp Luật TP.HCM, buộc ông Hiển yêu cầu Đài Tiếng nói Việt Nam rút bài viết "Không thể để bà Nguyễn Phương Hằng cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng".

Lời khai của đôi vợ chồng giết chủ nợ, phi tang xác gây rúng động Hải Dương

Sáng 18/11, TAND tỉnh Hải Dương đưa Cao Tài Năng (SN 1981) và vợ là Vũ Thị Mừng (SN 1983) ở phường Bình Hàn, TP.Hải Dương ra xét xử về các tội: Giết người và Cướp tài sản; Xâm phạm thi thể, hài cốt; Che giấu tội phạm. Bị hại trong vụ án này là ông D.C.C (SN 1974, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Năng khai nhận, sáng hôm xảy ra sự việc, Năng gọi điện cho nạn nhân đến hiệu thuốc để trả bớt nợ. Do ông C không đồng ý việc Năng trả trước 150 triệu, và dọa nạt nếu không trả tiền sẽ dán ảnh vợ chồng Năng trước cổng trường hoặc trước nhà, nên Năng nảy ý định giết người. Sau khi sát hại ông C., Năng đã lấy xe của nạn nhân rời khỏi hiệu thuốc.

Hai vợ chồng Năng đã đẩy thi thể nạn nhân lên xe rồi mang ra bờ sông Kim Sơn. Năng khai nhận, sau khi gây án, bị cáo ám ảnh tội lỗi bản thân gây ra, thi thoảng vẫn ra chỗ chôn thi thể nạn nhân thắp hương và nghe ngóng xem có ai phát hiện ra không. Tiếp tục khai nhận, Năng cho biết, đến gần Tết thấy người gần nhà có giường cũ bỏ đi nên Năng nảy ra ý định đưa xác nạn nhân lên đốt.

Trong phần tranh luận với VKS, Mừng thay đổi lời khai. Bị cáo cho rằng, chưa bao giờ nhìn thấy thi thể ông C. khi ở hiện trường, mà chỉ thấy có cái bọc, Năng cũng chưa mở ra cho Mừng xem. Mừng khai, lời khai khi đó không đúng vì bị cáo hoảng loạn và cũng nghĩ làm sao để cứu chồng. Nhưng hôm nay, ở phiên toà này lời nói của bị cáo mới rõ ràng.

Miền Bắc sắp rét đậm, vùng núi có thể xuất hiện băng giá

Dự báo từ nay đến hết tuần (21/11) thời tiết sẽ tiếp tục trạng thái khô hanh, ngày nắng, đêm và sáng trời rét, ngày nắng ấm.

Dự báo từ thứ 2 tuần sau (22/11) miền Bắc đón một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh. Toàn miền chuyển mưa rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Trạng thái rét ẩm dự báo diễn ra vào 22-23/11, từ 24/11 chuyển rét hanh khô. Riêng Trung Bộ đợt mưa tiếp theo từ ngày 22/11.

Đây được đánh giá là đợt rét nhất kể từ đầu mùa đến giờ và kéo dài trong nhiều ngày. Nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 13-15 độ C, cao nhất cũng không vượt quá 22 độ C (trời rét cả ngày). Riêng vùng núi nhiệt độ thấp nhất 8-12 độ C, vùng núi cao dưới 7 độ C (rét đậm, rét hại). Các đỉnh núi cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Đồng Văn (Hà Giang) có chạm mức băng giá và đỉnh Fansipan (Lào Cai) có thể đạt mức đóng băng.

TP.HCM tạm ngưng hoạt động karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar sau một ngày mở cửa trở lại

Ngày 18/11, Bộ Y tế công bố 10.209 ca nhiễm COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.060.394 ca, trong đó có 878.776 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại TPHCM, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức ký văn bản thông báo tạm thời ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar cho đến khi có thông báo mới.

Bên cạnh đó, Be, Grab, Gojek đã làm việc với Sở GTVT TP.HCM và triển khai trở lại dịch vụ chở khách bằng xe hai bánh từ hôm nay.

Tại Hà Nội, Phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, vùng đỏ duy nhất tại Hà Nội, lập 3 chốt mềm kiểm soát người ra vào địa bàn phường từ sáng nay.

