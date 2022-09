Tin tức 24h qua: Tìm thấy cô gái Bắc Giang trong vụ nghi lừa đảo 17 tỷ

Tìm thấy cô gái Bắc Giang trong vụ nghi lừa đảo 17 tỷ ở Bình Thuận; 30 giây khói đã bao trùm hành lang tầng 2 quán karaoke An Phú... là những tin nóng nhất 24h qua.

Tìm thấy cô gái Bắc Giang trong vụ nghi lừa đảo 17 tỷ

Ngày 17/9, ông N.H.N. (38 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, TP.HCM), người đã gửi đơn tố cáo N.T.V.A. (Tina Duong, 27 tuổi, quê Bắc Giang) lừa đảo 1,5 tỷ đồng cho biết đã tìm thấy “siêu lừa” khi người này đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Thuận.

Bài đăng của chị N.L. tố V.A. lừa đảo hàng chục tỷ đồng.

Theo ông N., sáng nay, sau nhiều ngày theo dõi và tìm kiếm, những nạn nhân đã xác định V.A. đang có mặt tại căn nhà ở xã Bình Tân, huyện Bắc Bình nên đã trình báo công an.

Trước đó, ông N. đã gửi đơn tố cáo N.T.V.A. đến Công an tỉnh Bắc Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 1,5 tỷ của ông. Ngoài ra, chị N.L. cũng đã lên mạng xã hội cho biết về" vụ lừa thế kỷ" mà gia đình chị là nạn nhân. Khi sự việc vỡ lở, chị N.L. phát giác ra vụ việc thì chồng chị đã chuyển cho V.A. số tiền lên đến 17 tỷ đồng.

30 giây khói đã bao trùm hành lang tầng 2 quán karaoke An Phú

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú, vào tối 16/9, VKSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đối với ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM).

Công an tỉnh Bình Dương cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của ông này tại 2 căn nhà ở TPHCM và Bình Dương. Qua trích xuất camera của quán karaoke An Phú, thời điểm trước khi xảy ra vụ cháy, tại hành lang tầng 2 của quán không hề có nhân viên hay khách qua lại. Khói bắt đầu xuất hiện ở hành lang tầng 2, lúc này bên trong phòng karaoke, khách và nhân viên vẫn đang mở nhạc inh ỏi. Chỉ sau khoảng 30 giây, khói đã bao trùm toàn bộ hành lang của tầng này.

Trước đó, 6/9, quán karaoke An Phú bất ngờ bốc cháy, khiến 32 người tử vong, 17 người bị thương.

Bấm ngẫu nhiên, người phụ nữ may mắn có biển số "ngũ quý 4" siêu đẹp

Ngày 16/9, Đội cảnh sát giao thông và trật tự công an huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ triển khai làm thủ tục giấy tờ xe mô tô và bấm biển số xe cho những người dân đến đăng ký. Trong số những người bấm biển số, có một người phụ nữ tên D.U.N (ngụ tại Ấp Nhơn Lộc 2, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền) đã bấm được biển số đẹp 65G1-444.44.

Chị N. vui mừng khi bấm được biển số "ngũ quý" 4

Chị N. cho biết, chiếc xe máy chị mua là Honda SH Mode. Khi đi đăng ký và bấm biển số thì may mắn trúng biển "ngũ quý" 4. Chị rất bất ngờ và vui mừng vì không nghĩ mình may mắn bấm được biển số đẹp như thế.

Trước đó, cũng tại huyện Phong Điền, một người đàn ông ở xã Mỹ Khánh đã bấm được biển số 65A – 334.56 cho chiếc ô tô vừa mua. Người đàn ông bấm được số đẹp trên hoàn toàn ngẫu nhiên và may mắn.

Sóc Trăng dự kiến chi gần 15 tỷ làm tượng cá chép hóa rồng, lãnh đạo TP nói gì?

Ngày 17/9, ông Nguyễn Văn Quận - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng – cho biết HĐND TP đã có nghị quyết về chủ trương đầu tư hình tượng cá chép hóa rồng trên bờ sông Maspero, đoạn từ cầu 30-4 (cầu Cao) đến cầu C247 (cầu Quay).

Vị trí dự kiến đặt cặp tượng "cá chép hóa rồng"

Theo lãnh đạo TP Sóc Trăng, mục tiêu của dự án là tạo sự đồng bộ và hài hòa về cấu trúc với hệ thống vỉa hè dọc hai bên bờ kè, góp phần hình thành biểu tượng đặc trưng cho thành phố. Bên cạnh đó, đây còn là điểm tham quan, vui chơi, giải trí, sinh hoạt cộng đồng cho người dân trong khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và du lịch cho TP Sóc Trăng.

Theo đó, 2 tượng cá chép hóa rồng có kích thước tổng thể 5,6 x 8,32 m, tổng mức đầu tư gần 15 tỉ đồng từ nguồn vốn phân cấp ngân sách TP Sóc Trăng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến 2025.

Khi 2 tượng cá chép hóa rồng hoàn thành, đoạn đường từ cầu C247 đến cầu 30-4 sẽ thành phố đi bộ.

Liên quan đến Công ty Việt Á, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị bắt

Ngày 17/9, Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Xuân Thăng - cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương và ông Phạm Mạnh Cường - cựu Giám đốc Sở Y tế Hải Dương về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị can Phạm Xuân Thăng (trái) và bị can Phạm Mạnh Cường (phải).

Theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan; thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ông Phạm Xuân Thăng và ông Phạm Mạnh Cường có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo làm trái các quy định của pháp luật trong đấu thầu để Công ty Việt Á thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước, đã phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

