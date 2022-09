Bắt cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng

Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố ông Thăng liên quan đến Công ty Việt Á.

Bị can Phạm Xuân Thăng (trái) và bị can Phạm Mạnh Cường (phải).

Ngày 17/9, Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Xuân Thăng - cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương và ông Phạm Mạnh Cường - cựu Giám đốc Sở Y tế Hải Dương về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan; thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ông Phạm Xuân Thăng và ông Phạm Mạnh Cường có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo làm trái các quy định của pháp luật trong đấu thầu để Công ty Việt Á thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước, đã phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; Rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho Nhà nước.

